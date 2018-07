Nog wereld te winnen in bestrijding aids

In Amsterdam vindt deze week een grootschalige, internationale aidsconferentie plaats. De organisatoren verwelkomen daar van over de hele wereld 15.000 deelnemers uit meer dan 180 landen. Onder hen zijn onderzoekers, medisch specialisten, beleidsmakers en mensen die zelf te kampen hebben met hiv/aids. Centrale vraag: hoe kan de epidemie verder worden ingedamd?

Het aantal besmettingen met hiv neemt wereldwijd gelukkig af, maar nog altijd stierven vorig jaar 940.000 mensen als gevolg aan het virus en raakten 1,8 miljoen mensen ermee besmet. Een kleine 37 miljoen mensen zijn wereldwijd met hiv besmet. Het zwaarst getroffen is Afrika ten zuiden van de Sahara, met zo’n 20 miljoen gevallen.

Het belang van de conferentie staat daarmee buiten kijf. Temeer omdat wereldwijd naar schatting 17 miljoen van de met hiv besmette mensen om allerlei redenen niet behandeld worden. Er is dus nog een wereld te winnen. In sommige regio’s, zoals Oost-Europa, Centraal-Azië en het Midden-Oosten, groeit de omvang van de epidemie bovendien, tegen de algehele trend in.

Het gaat bij hiv/aids zeker niet alleen om een losse seksuele moraal. Dat is een stigma dat nog steeds uit de weg geholpen moet worden. Hiv-besmettingen kunnen bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van onhygiënische bloedtransfusies. Kinderen kunnen via borstvoeding van de moeder besmet raken of zelfs al tijdens de zwangerschap.

Maar het gaat tegelijk zeker óók over seksuele moraal. De conferentie in Amsterdam heeft een op mensenrechten gebaseerde aanpak van de epidemie als insteek. Die wordt uitgewerkt voor specifieke groepen, zoals vluchtelingen, vrouwen en meisjes, jongeren, mensen met homoseksuele contacten, transgenders en drugsgebruikers.

Dat iedereen moet kunnen rekenen op behandeling en goede zorg is duidelijk. In de preventie gaat het echter ook om plichten of het nemen van verantwoordelijkheid. In deze krant legde kerkelijk hulpverlener Josephine Mkandawire uit Zambia, een van de deelnemers aan de conferentie, daar vorige week de nadruk op. „Mannen moeten verantwoordelijkheid tonen, trouw zijn aan hun eigen vrouw en niet slapen met een andere vrouw”, stelde ze klip-en-klaar.

De GGD en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwden vakantiegangers deze week voor de sterke toename van soa’s in Frankrijk. Een correspondent analyseerde dat bij de Fransen de gedachte post zou hebben gevat dat de aidsepidemie wel zo’n beetje voorbij is. De conferentie van deze week maakt duidelijk dat dit niet zo is. Maar het nieuws onderstreept ook het belang van relaties waarin liefde én trouw centraal staan. Dat is nog altijd de meeste effectieve preventie tegen soa’s en hiv.

Het zou goed zijn als dit geluid, onder anderen vertolkt door mensen als Josephine Mkandawire, op de conferentie van deze week ook gehoor vindt.

Hoofdredactie