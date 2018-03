Niet morrelen aan winkelsluiting op avond 4 mei

In Rotterdam is beroering ontstaan over de herdenking van de gevallenen op de avond van 4 mei. Dit jaar valt die dag op een vrijdag. En op die avond zijn in de Maasstad normaal gesproken de winkels open. Koopavond valt dus gelijk met herdenkingsavond.

Nogal wat ondernemers willen die avond hun winkels openhouden. Want als de winkels die avond om 19.00 uur moeten sluiten, betekent dat een verlies aan inkomsten. Omdat 4 mei ook nog in de meivakantie valt en er dus veel toeristen in de stad zijn, kan dat verlies extra groot worden, zo redeneren ze.

Respectloos, zo is het oordeel van anderen. Sommige winkeliers piekeren er niet over om op deze avond hun winkels open te stellen. Handel moet wijken voor herdenken, zo vinden ze. Ook Leefbaar Rotterdam is furieus. „Wat Leefbaar Rotterdam betreft is het onbestaanbaar en onacceptabel dat er koopavond wordt gehouden tijdens de dodenherdenking”, zo laat ze weten.

De Winkeltijdenwet is duidelijk. Op de avond van 4 mei moeten alle winkels om 19.00 uur de deuren sluiten. Maar wel kan een gemeente, als winkeliers hierom vragen, een ontheffing verlenen. Die vraag ligt nu dus op het bordje van de gemeenteraad van Rotterdam.

Inmiddels is het debat tussen voor- en tegenstanders van het openhouden van winkels in volle hevigheid losgebarsten. En hoe mooi je de openstelling van de winkels ook verpakt –er mag geen muziek gedraaid worden in de winkels en ergens moet er plaats zijn om om acht uur twee minuten stil te zijn– feit blijft dat we dus blijkbaar in een heel jaar de investering van een avond geen handel drijven te groot vinden. Dat is een bittere constatering die op geen enkele manier recht doet aan dat wat ons land te danken heeft aan hen die in de Tweede Wereldoorlog en daarna voor of namens ons hun leven gaven in dienst van de vrede. Dat zijn grote woorden, maar alles wat je er minder over zegt, is te weinig.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat een winkelier eventjes moet slikken als hij een inkomstenderving moet incalculeren. Maar gaat handel dan werkelijk voor alles? Of zou het misschien ook nog zo kunnen zijn dat mensen de winkels die op deze bijzondere avond toch de deuren openen op andere dagen gaan mijden?

Alle onderzoeken naar de betrokkenheid van de bevolking bij de herdenking laten zien dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders –niet het minst de jongeren– die herdenking wil behouden. En dus zou het best eens kunnen zijn dat de winkeliers die een aanvraag doen om open te mogen blijven, daar door kopers niet voor zullen worden beloond.

Regeerders van de stad mogen het echter niet op een kopersstaking laten aankomen. De Nationale Dodenherdenking is namelijk niet iets van een bepaalde groep in de samenleving. Het is een nationale herdenking die nationaal gehouden wordt onder dezelfde regels. En aangezien Rotterdam in Nederland ligt, gelden de regels van de winkelsluitingswet ook daar.

