Moslimbekeerling roept vooral angst voor terrorisme op

Politicus Joram van Klaveren maakte onlangs bekend zich te hebben bekeerd tot de islam. Dat baarde opzien. Van Klaveren stond als PVV-Kamerlid niet bekend als sympathisant van moslims. Hij was het die in 2013 het initiatief nam tot het zogenoemde Marokkanendebat. Hij kon in woord en geschrift stevig uithalen naar de volgelingen van Mohammed.

Die overgang is nog schokkender als men bedenkt dat Van Klaveren opgegroeid is in een vrijgemaakt-gereformeerd gezin. Hij is dus bekend met de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. Hij hoorde van zijn ouders, in de kerk en op school van het Evangelie van de Heere Jezus Christus, Die zondaren verlossing heeft gebracht. En dan kiest hij nu voor een godsdienst die zich kenmerkt door het volbrengen van godsdienstige plichten; waarbij men aan het eind van het leven hoort of er voldoende is gedaan om de heerlijkheid in te gaan. Hoe kan iemand met een christelijke achtergrond kiezen voor de islam? Hoe kan dat bestaan, vragen sommigen zich af.

Het geval staat niet op zichzelf. Elk jaar gaat een aantal christenen in ons land het spoor van Mohammed op. In het Reformatorisch Dagblad vertelde deze week een christelijk opgevoede jongere hoe hij deze overstap maakte. Zijn motief? „Christenen denken onderling heel verschillend en hebben mij nooit helder uit kunnen leggen waarom Christus de Zoon van God is.”

Het is opvallend dat christenen vaak meer verbijsterd zijn over de overstap van de paar honderd christenen naar de islam dan dat ze bezorgd zijn over de tienduizenden medechristenen die jaarlijks de kerk verlaten. Zou die grotere verontrusting over moslimbekeerlingen niet vooral te maken hebben met angst voor moslimterrorisme? Want, ten principale zijn beide categorieën van overgang even erg.

Het motief om over te stappen blijkt onder andere de verdeeldheid en kleurloosheid van christenen te zijn, zo liet de moslimbekeerling deze week weten. Is dat juist niet een ernstige aanklacht tegen kerken en christenen vandaag de dag?

Nog erger is wanneer christenen niet duidelijk kunnen maken waarom de Heere Jezus God is. Nee, dat valt niet te beredeneren. Daar had de voormalige christen deze week gelijk in. Wie uit wil leggen waarom en hoe Jezus Christus God is, schiet altijd woorden tekort. Die overtuigt de ander niet.

Maar wie vanuit het besef zelf vol zonde te zitten en alleen maar zonde te zijn, wie de Heere Jezus oprecht nodig heeft om bij Hem verzoening te vinden, kan de ex-christen –of die nu geseculariseerd is of moslim– in woord, daad en leven tonen hoe goed het is Hem te kennen en in Zijn genade te delen. Dat overtuigt. Dan kan een moslim zien dat de islam een karikatuur van Jezus maakt. Dan leert een islamiet dat het betrachten van godsdienstige plichten geen verlossing biedt, maar dat die bij Christus is te vinden.