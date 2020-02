Moorkop of roombol

De HEMA heeft stof tot discussie gegeven met de bekendmaking dat de moorkop –het bekende gebakje, gevuld met slagroom en met een laagje chocolade op het baksel– binnen enkele maanden een andere naam krijgt. De moorkop gaat chocoladebol heten. De naam moorkop zou namelijk discriminerend zijn voor mensen met een donkere huidskleur en voor moslims. Na de negerzoen is het nu tijd om de moorkop te hernoemen, zo meent het bedrijf.

Al eerder was er een bakker in het Zuid-Hollandse Monster die de naam moorkop veranderde in roomkop. Dat leverde hem bedreigingen op. Klanten zouden geëist hebben dat ze een moorkop konden kopen, waarna de bakker besloot de winkel tijdelijk te sluiten.

Nederland is sterk verdeeld over dit soort zaken, zo blijkt. Op sociale media wordt intensief en soms grievend over de naamsverandering gediscussieerd.

Er zijn mensen die de hernoeming van het gebak een goede zaak vinden. Als mensen zich gekwetst voelen of als groepen in de samenleving zich door de naam moorkop of negerzoen weggezet voelen, dan moet je actie ondernemen, vinden ze.

Aan de andere kant zijn er mensen die de verandering van de naam van het gebakje een teken vinden dat onder de druk van politieke correctheid opnieuw Hollands cultuurgoed verkwanseld wordt. Eerst was het Zwarte Piet, toen de negerzoen en nu is de moorkop aan de beurt. Wat volgt er nog?, zo vragen ze zich af. Krijgen straks ook de Dame Blanche en de blanke vla andere namen?

In al dit lawaai zijn er ook stemmen die zeggen dat de HEMA met de naamsverandering van het bekende gebak aan slimme reclame doet. De discussie in de maatschappij levert de HEMA namelijk bekendheid op. Het is bij mensen in de marketingwereld een bekend gezegde dat iedere vorm van publiciteit, of dat nu positieve of negatieve publiciteit is, uiteindelijk reclame is voor een bedrijf. Er wordt over je gepraat en dus groeit de bekendheid van je bedrijf en het product waarover gediscussieerd wordt.

Zo bezien, voert de HEMA een slimme actie die de bekendheid van de chocoladebol, zoals het gebakje gaat heten, alleen maar zal vergroten.

Ernstig wordt het echter als mensen de naam van een lekkernij zo serieus nemen dat ze met geweld gaan dreigen. Terecht heeft de bakker in Monster besloten dat niet te tolereren en de winkel dus maar eventjes te sluiten. Ook ernstig is het dat in de discussie over zo’n marginaal onderwerp ronduit kwetsende taal wordt gebezigd. Daarbij komt luid geroep over het behoud van zogenaamd cultuurgoed nogal kinderachtig over. Sinds wanneer rekenen we een met room gevuld gebakje met een chocolade topping tot ons nationale erfgoed?

Oftewel: laten we ook in dit soort discussie toch vooral de juiste verhoudingen in het oog houden.

