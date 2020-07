Misdadigers? Elke zonde is een misdaad tegen God

Veel discussies in de samenleving ontstaan door onzorgvuldig taalgebruik. De een roept wat zonder eerst na te denken, de ander schreeuwt een oneliner in een microfoon, de volgende kalkt een protestkreet op een spandoek. Wie in woorden niet struikelt, is een volmaakt man, zegt de apostel Jacobus.

Maar ook aan de kant van de toehoorder gaat het vaak mis. Mensen hebben hun oordeel al klaar voor iemand uitgesproken is. Ze horen in de boodschap wat ze erin wíllen horen. Ze halen een enkel woord uit het zinsverband en letten niet op iemands bedoeling.

Wie president Trump alleen beoordeelt op zijn tweets doet hem geen recht. Iemands standpunt over racisme is niet af te meten aan het gebruik van de woorden wit of blank. De discussie over koopzondagen in Elburg moet niet vertroebeld worden door een dom stripje.

Ook een Duitse predikant dreigt slachtoffer te worden van een hetze als gevolg van onbegrip. Ds. Olaf Latzel van de Sint-Martinigemeente in Bremen zou homo’s ”Verbrecher” hebben genoemd: misdadigers. Vorige week werd hij aangeklaagd vanwege volksopruiing. Zijn woorden kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde en mensen aanzetten tot haat, stelt het openbaar ministerie van de deelstaat Bremen. Niet alleen het OM heeft het op ds. Latzel gemunt. Ook zijn collega-predikanten van de Bremer Evangelische Kerk vallen hem af.

Wat heeft ds. Latzel gezegd en wat heeft hij bedoeld? De predikant ontkent niet dat hij over misdadigers gesproken heeft, maar hij doelde daarbij op de tientallen homoactivisten die in maart kerkgangers lastig vielen, op het bekrassen van zijn auto en het besmeuren van het kerkgebouw. Tegelijkertijd heeft ds. Latzel meermaals ondubbelzinnig aangegeven hoe hij over homoseksualiteit denkt. Homo’s zijn welkom in zijn kerk. „In onze gemeente wordt echter een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een ondubbelzinnig ”ja” tegen de zondaar en een even zo ondubbelzinnig ”nee” tegen de zonde.” En met dat laatste doelt hij op relaties tussen homo’s.

De aanklacht tegen ds. Latzel lijkt zwaar overdreven, maar de kwestie is toch van belang voor Nederlandse christenen. Vorige week stelde minister Slob van Onderwijs dat scholen niet mogen uitdragen „dat homoseksualiteit verderfelijk is.” Ook al is nog onduidelijk wat daar precies mee wordt bedoeld, toch wijst het erop dat de bewegingsvrijheid voor christenen ook in Nederland afneemt.

Christenen moeten, in kerk, school en gezin, steeds bidden of God een wacht voor hun lippen zet. Kamerlid Bisschop zei: „We moeten onze woorden zorgvuldig kiezen, want hier raken we ménsen mee.” Maar priesterlijke bewogenheid mag niet ten koste gaan van profetische scherpte. Zij moeten óók bidden om moed en trouw om helder en onverkort, zonder enige schroom, elke zonde, zowel op seksueel gebied als daarbuiten, te blijven betitelen als misdaad tegen God.

