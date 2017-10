MeToo: Duidelijke omgangsvormen nodig om seksuele intimidatie te voorkomen

#MeToo, ik ook. Met die Engelse woorden voorafgegaan door een hekje –de hashtag– treden veel vrouwen sinds enkele dagen online naar buiten als slachtoffer van seksueel geweld of seksuele intimidatie. Ze reageren op de onthullingen over de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, die beschuldigd wordt van seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting van actrices. De verhalen die aan het licht kwamen, zorgden ervoor dat Weinstein van een zeer succesvol filmproducent een paria werd. En hij is de enige niet. Ook in andere sectoren vertellen vrouwen nu wat hun is overkomen.

Een eerste reactie kan zijn dat deze vormen van seksuele intimidatie of seksueel geweld alleen voorkomen in de amusementsindustrie. Sterker, er zijn nogal wat mensen die zich ervan afmaken door te stellen dat dit dus het resultaat is van moderne omgangsvormen.

Wat dat laatste betreft: omgangsvormen tussen mannen en vrouwen in alle onderdelen van de maatschappij zijn belangrijk. Het is belangrijk om in bedrijven protocollen te hebben voor wat betreft die omgangsvormen. Ook kledingvoorschriften mogen dan misschien voor veel mensen uiterst ouderwets zijn, maar in de praktijk voorkom je er wel mee dat werknemers zich uitdossen op een manier die absoluut niet past bij de uitstraling van het bedrijf.

Om ieder verkeerd verstaan te voorkomen: vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld zijn geen daders, maar slachtoffers. De man die een vrouw intimideert of aanrandt, is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en dus de schuldige.

Denken dat deze vormen van seksueel overschrijdend gedrag alleen voorkomen in de wereld van film en amusement is uiterst naïef. Het feit dat vrouwen uit allerlei sectoren van de maatschappij nu met hun verhaal naar buiten komen, maakt wel duidelijk dat het overal kan gebeuren. Zelfs daar waar mannen en vrouwen zich absoluut veilig moeten kunnen voelen, namelijk in de kerk.

Overschrijdend gedrag in welke vorm dan ook is niet iets van onze tijd alleen. In alle tijden hebben mensen de neiging om op diverse terreinen grenzen over te gaan. Wel is het zo dat losse omgangsvormen en uitdagende kleding een klimaat kunnen scheppen waarin grenzen –ook de seksuele– vervagen.

Een pleidooi voor respect, voor duidelijke omgangsvormen en voor protocollen in bedrijven is daarom misschien wel heel ouderwets, maar niet minder nodig. Respect tonen voor het eigene van mensen. Dat allereerst. Maar ook respect voor het huwelijk of de relatie die mensen hebben. Ook die vrouw of man met wie je heel nauw samenwerkt, die je zo goed aanvoelt en met wie je zo geweldig goed kunt praten. Juist dan zijn duidelijke grenzen en voorschriften nodig. Zodat het goede –een open en vertrouwelijke sfeer tussen collega’s of medewerkers– niet verwordt tot iets wat slechts en leidt tot beschadigde levens en gebroken relaties.

Juist daar waar het hardst geroepen wordt dat zulke voorschriften uit de tijd zijn, is een duidelijk omgangsprotocol niet zelden hard nodig. Om ongelukken te voorkomen.