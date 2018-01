Luchtvaartprobleem vraagt heldere politieke keuze

Maar liefst zestig bewonersgroepen in de regio rond de luchthaven Schiphol vinden dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een vlucht naar voren moet maken. In plaats van Schiphol door te laten groeien op de huidige locatie, stellen ze voor een extra start- en landingsbaan in de Noordzee aan te leggen; voor de kust bij IJmuiden. Op de lange termijn zou heel Schiphol naar zee kunnen verhuizen. Om de mogelijkheden te inventariseren, is grondig onderzoek nodig.

De groei van het luchtvaartverkeer in ons land begint zorgelijke proporties aan te nemen. De luchtkwaliteit in de omgeving van Schiphol laat al jaren te wensen over. Fijnstof van het vliegveld zou in het Vondelpark en Amstelveen neerkomen en mogelijk de gezondheid van duizenden mensen bedreigen. Kinderen op scholen rond de luchthaven hebben vaker bronchitis en gemiddeld een minder goede longfunctie dan kinderen elders in het land. Het RIVM doet momenteel een groot onderzoek naar de uitstoot van ultrafijn stof rond Schiphol.

Ook omwonenden roeren zich steeds vaker en ergeren zich aan de geluidsoverlast. Verplaatsing van vluchten naar de luchthaven Lelystad is ook geen duurzame optie. Nog voor de geplande uitbreiding aldaar is geschied, komen de bewoners van Gelderland en Overijssel al in het geweer.

Van Nieuwenhuizen zou er goed aan doen het advies van de bewonersgroepen op te volgen. En als ze dat niet wil, zou de Tweede Kamer haar daartoe aan kunnen sporen. De fracties kregen dinsdag namens de bewonersgroepen een goed onderbouwde petitie aangeboden.

Een heldere politieke keuze voor de ontwikkeling van de luchtvaart is nodig. Als die er niet is, blijven de komende kabinetten, net als de vorige, maar aanmodderen. De achterliggende jaren is keer op keer het capaciteitsprobleem weer voor een aantal jaren opgelost, maar iedereen weet dat het zo niet door kan gaan. Als de groei zo doorzet en er bijvoorbeeld nog een extra start- en landingsbaan in de buurt van de huidige luchthaven komt, zijn draconische maatregelen nodig, zoals het afschaffen van milieuregels en het slopen van heel veel woningen.

De aanleg van een start- en landingsbaan in zee, en mogelijk in de toekomst de gehele verplaatsing van Schiphol, past prima bij de Nederlandse VOC-mentaliteit. Als op den duur een of meer banen van Schiphol sluiten, komt er veel ruimte voor woningbouw rond de hoofdstad.

De aanleg van een extra baan in zee moet financieel haalbaar zijn als deze wordt gecombineerd met de aanleg van een buitenhaven voor grote schepen die nu niet naar Amsterdam kunnen. Ook groene energie, woningbouw en bedrijfsgebouwen kunnen een plaats krijgen op zo’n eiland voor de kust. Banen in zee leiden zo tot banen in zee.