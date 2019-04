Liever klok verzetten dan verdere verstoring bioritme

Zondag is de zomertijd weer ingegaan. Zoals gebruikelijk ging op de laatste zondag van maart de klok weer een uur vooruit. Nogal wat mensen leefden in de veronderstelling dat dit jaar de klok niet vooruit gezet hoefde te worden omdat de Europese Unie besloten zou hebben het hele jaar dezelfde tijd in te voeren. Maar die beslissing is vooruitgeschoven. Vanaf 2021 moet in de hele EU het verzetten van de tijd voorbij zijn. Landen moeten dan zelf kiezen of ze permanent de wintertijd of permanent de zomertijd invoeren. Tegelijk waarschuwt de leiding van de EU dat Europa geen lappendeken van tijdzones mag worden.

De Europese Commissie besloot tot het afschaffen van zomer- en wintertijd na een peiling onder de Europeanen. Daaruit bleek dat de meerderheid de tijd niet wil verzetten, maar liever altijd zomertijd heeft. Wat dat laatste betreft, lijkt het erop dat vooral gedacht is aan de lange zomerse avonden en niet aan de donkere winterochtenden die vooral in het westen van de EU het gevolg zijn van de invoering van een permanente zomertijd. Ook de EU is namelijk niet bij machte om de natuur in een keurslijf te dwingen. En dus komt de zon in Duitsland en Polen veel eerder op dan in Nederland, om maar eens iets te noemen. In de zomer zijn de gevolgen daarvan beperkt, maar in de winter zou dat betekenen dat bij een permanente zomertijd in Nederland de zon pas om kwart voor tien opgaat.

Maar omdat de lidstaten zelf mogen kiezen welke tijd ze willen hanteren, kan Nederland in theorie ook kiezen voor een permanente wintertijd. Die sluit het beste aan bij het ritme van de natuur en zou gezonder zijn dan een permanente zomertijd, zo zeggen medici. Zelfs bij een permanente wintertijd loopt Nederland nog uit de pas met de natuur. Daarom zou het nog beter zijn om de klokken in ons land gelijk te zetten met die in Engeland. Maar als Duitsland dan kiest voor een permanente zomertijd zou dat in de praktijk betekenen dat we met onze oosterburen een tijdsverschil krijgen van twee uur.

Het is opvallend dat de EU zich tot in de kleinste details bemoeit met regelgeving in de lidstaten, maar bij zoiets belangrijks als de tijd de beslissing laat aan de afzonderlijke landen. Die landen moeten vervolgens samen maar bekijken hoe ze de keuze voor een permanente tijd in goede banen leiden. Zo hebben de landen van de Benelux al afgesproken dezelfde tijd te gaan hanteren. Ook met Duitsland is er een intensief overleg.

Wat dat laatste betreft, kunnen medici en psychologen hun borst natmaken. Omdat onze grote buurman een stuk oostelijker is gelegen, is de kans groot dat ze daar voor zomertijd kiezen. En het kleine Nederland zal dan weinig keus hebben en moeten volgen.

Twee keer per jaar de klok verzetten, is voor veel mensen niet echt prettig. Maar misschien is het toch te verkiezen boven een tijd die ons bioritme nog verder verstoort.