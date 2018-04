Kloof Turkije en EU

Turkije wandelt weg van de Europese Unie. Dat stelde de Europese Commissie dinsdag. Brussel heeft „serieuze zorgen” over de gezondheid van de rechtsstaat in Ankara. De onderhandelingen die al een tijd in de ijskast stonden, blijven daar dus voorlopig.

Dat is duidelijke taal vanuit de Commissie. Turkije houdt de status van kandidaat-lidstaat, maar de kans dat het land ooit toetreedt tot de EU wordt met de week kleiner.

Wie de ontwikkelingen in Turkije volgt, zal zich niet verbazen over de opstelling van de Europese Commissie. Maar vanaf een afstand bekeken, is dit toch wel opmerkelijk.

Tijdens een grote NAVO-top in de Turkse stad Istanbul in juni 2004 hield toenmalig president George W. Bush een toespraak waarin hij de EU opriep Turkije als lidstaat toe te laten. „Met Turkije erbij bewijst de EU dat Europa niet het exclusieve gezelschap van één enkele religie is.” Hij vond dat er „vrede en respect” moest zijn in het „huis van Abraham.” Voor die rede –die rechtstreeks op televisie werd uitgezonden– stond Bush heel symbolisch voor de brug over de Bosporus, die Europa met Azië verbindt.

De Amerikaanse president was in die tijd echt niet de enige die pleitte voor de Turkse toetreding. De Nederlandse Europees commissaris Bolkestein botste regelmatig met zijn collega’s over deze kwestie. En in Den Haag zette de VVD-fractie Geert Wilders buiten de deur omdat deze zich keerde tegen een Turks EU-lidmaatschap. Het leek destijds een politiek incorrecte minderheid te zijn die tegen een Turks lidmaatschap was.

Inmiddels is de situatie totaal veranderd. Binnen het Europees Parlement wordt al jaren geklaagd over het gebrek aan respect voor de mensenrechten in het land. De vrijheid voor christenen is in het land nooit vanzelfsprekend geweest.

Sinds de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016 is alle twijfel over een EU-toekomst voor Turkije weg. De reactie van de Turkse regering op die coup roept in de EU zo veel wantrouwen op dat de afstand alleen maar groter wordt. Eind vorige week nog werden 140 mensen opgepakt vanwege betrokkenheid bij deze staatsgreep. Inmiddels zijn er maar liefst 50.000 mensen aangeklaagd. Turkije zegt dat de Gülenbeweging een groot complot tegen de regering-Erdogan heeft gesmeed. Maar dit is totaal niet aannemelijk gemaakt, laat staan dat dit is bewezen.

Terecht zegt de Europese Commissie daarom dat Turkije voorlopig nog maar even in de wachtkamer moet blijven.

Tegelijk is het verstandig om het contact met Ankara nog niet direct te verbreken. Afgelopen zaterdag nog schaarde Ankara zich achter de westerse aanval op Syrië. Turkije is door zijn strategische ligging te belangrijk om daar al te lichtvaardig mee om te springen. En Turkije wegsturen uit de wachtkamer kan altijd nog.