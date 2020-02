Klimaatopgave Brabant staat; óók voor coalitie met CDA en Forum

De formatie van een nieuw Brabants provinciebestuur plaatst het CDA voor een serieuze uitdaging. Een keur aan raadgevers en adviseurs toont zich dezer dagen bereid de partij daarbij te voorzien van advies. Verbazingwekkend is dat niet; het CDA moet nagaan of het zonder verlies aan geloofwaardigheid kan toetreden tot een bestuur waarin ook VVD en Forum voor Democratie zijn vertegenwoordigd. Zoals gezegd, een hele opgave.

Onderhandelingen over een provinciaal college met daarin ook het FVD zijn niet uniek. Onder leiding van Hans Wiegel spraken CDA en VVD in Zuid-Holland er vorig jaar wekenlang over, later nog aangevuld met ChristenUnie en SGP. Dat betrof een serieus beraad, geen loze showvertoning. Ook in Limburg werken CDA, VVD en Forum samen, met ook nog de PVV erbij, al is dit college extraparlementair.

Nu ook het CDA in Brabant serieus aanstalten maakt te gaan besturen met de nog jonge beweging van Thierry Baudet zijn de zorgen niet van de lucht. Dat is te begrijpen, want er is tot op heden maar weinig wat erop wijst dat de FVD’er al aanstalten maakt zijn controversiële en vaak ook ineffectieve stijl bij te stellen. Zie zijn impulsieve Twittergedrag.

Forum heeft het stadium van volwassenheid, een statuur die je van een partij met zo’n omvang inmiddels al wel had mogen verwachten, nog niet bereikt. Of Baudet voornemens is daaraan te gaan werken, is de vraag. Dat maakt de zorgen concreet.

De PVV schoof in 2011 met Theo Krebber –later overgestapt naar het CDA– en Antoine Janssen kandidaten naar voren met wie ze in het Limburgse provinciebestuur goed voor de dag kon komen. Dat was uitzonderlijk. Goede namen bleken schaars in de partij die het dragen van regeringsverantwoordelijk tot dan toe had geschuwd. Vindt Baudet die in Brabant straks wel als de onderhandelingen slagen? En hoe groot is het risico dat hij straks weer een formatie opblaast, door net als in Zuid-Holland een aan een rechts-identitaire beweging ontleend filmpje te posten dat ranzig en verwerpelijk is?

Niettemin, de provincie moet worden bestuurd. Daarin hebben de CDA’ers die een avontuur met Forum een kans van slagen willen geven gelijk. En ja, de stikstofopgave waar de provincie voor staat, is niet gering. Dat er een bestuursakkoord is te sluiten, waarbij de boerenlobby zich de vingers kan aflikken, is dan ook uitgesloten. Er moet worden vergroend en verduurzaamd, maar let wel: dat hoeft niet per se op de manier die het vorige college voor ogen stond.

Met deze kanttekeningen in het achterhoofd is het verdedigbaar en terecht dat interim-CDA-partijleider Pieter Heerma de samenwerking met FVD niet op voorhand blokkeert. Staat het echt onomstotelijk vast dat een Brabantse keus voor Forum het CDA in een diepe crisis stort, zoals sceptici niet moe worden te betogen? Of geldt hier eerder: de beste stuurlui staan aan wal?