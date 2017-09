Kleren maken de mens, bij de HEMA

Kleren maken de man. Maar niet bij de HEMA, want die besloot gisteren een eind te maken aan het verschil tussen jongens- en meisjeskleding. In de rekken staat op het etiket alleen dat het om kinderkleding gaat –alsof dat niet zichtbaar is– en niet of het voor jongens of meisjes bedoeld is.

Hoe komt de winkelketen tot zo’n besluit? Dat begon met het verzoek van een 10-jarig meisje dat geen ondergoed met roze hartjes meer wilde dragen. „HEMA is er voor iedereen en daarom hebben we dat onderzocht.” Er zouden veel meer klanten hebben gevraagd om uitwisselbare jongens- en meisjeskleding.

HEMA maakt kinderkleding eind dit jaar genderneutraal

Dat klinkt logisch: de klant is koning. Maar is dat werkelijk zo? Dan zijn de bezoekers van de website van het Algemeen Dagblad kennelijk geen klanten, want 87 procent van de 55.000 ondervraagden gaf aan het besluit belachelijk te vinden en slechts 3 procent noemde het een positieve actie. Het gaat dus helemaal niet om het inspelen op de wens van klanten maar om een bewuste tegendraadse keuze.

Dat is niet voor het eerst. De HEMA nam ook het voortouw bij de discussie over Zwarte Piet, maakt reclame voor het Suikerfeest terwijl het woord ”Pasen” vervangen moest worden door ”voorjaar”, en verkocht T-shirts met twee rookworsten of twee tompouces rond een homomanifestatie. Dat soort acties wijst op een agenda. De warenhuisketen ziet het blijkbaar als zijn taak klanten op te voeden en, tegen de heersende opinie in, politiek correcte keuzes te maken.

Dat geldt ook in het geval van de genderneutrale kinderkleding. „HEMA wil graag kinderen in staat stellen te zijn wie ze willen zijn. Van stoere meisjes en lieve jongens tot echte prinsessen en astronauten in de dop.” Kinderen moeten zelf kunnen bepalen of ze een jongen of een meisje willen zijn en de HEMA helpt hen daarbij. Dat past helemaal in de reeks aan acties om genderneutraliteit te bevorderen, van de NS en de gemeente Amsterdam tot Hivos en Schiphol.

Overigens dragen ook media daar hun steentje aan bij. Het Algemeen Dagblad meldt weliswaar dat negen op de tien lezers genderneutrale kinderkleding belachelijk vinden, maar laat toch alleen vijf moeders aan het woord die het besluit van de HEMA toejuichen. In de Volkskrant stelt een wetenschapper dat er niet zoiets bestaat als een mannen- en vrouwenbrein. Tegen beter weten in, want een recente studie naar 46.000 hersenscans laat die verschillen wel zien.

Daarom moeten christenen zich niet schamen om ook een duidelijk standpunt in te nemen. Dat is helemaal niet moeilijk. In dit verband wordt vaak de tekst uit Deuteronomium 22 geciteerd die aangeeft dat mannen geen vrouwenkleding dienen aan te trekken en andersom. Over de uitleg daarvan lopen de meningen uiteen, maar in elk geval bevat het een verbod om de verschillen tussen man en vrouw uit te wissen of je bewust te verkleden en voor te doen als iemand van het andere geslacht.

Het is dus niet om het even hoe iemand zich kleedt, en neutraliteit betekent hier juist het uitwissen van identiteit. God heeft mensen geschapen als man en vrouw, en christenen kunnen met hun kledingkeuze die orde in de schepping in beeld brengen.