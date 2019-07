Kijk in warme zomer extra om naar eenzame ouderen

Het bijna 75-jarige hitterecord van Warnsveld is woensdag in de loop van de dag gesneuveld. Deze donderdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop.

Dat het warm is, hoeft weinig betoog. De cijfers liegen niet. Een enkeling vindt de hitte prettig, maar verreweg de meeste mensen hebben er last van. Hitteplannen zijn in werking gezet en de adviezen die gegeven worden zijn niet te tellen. De massamedia, die in deze tijd weinig nieuws hebben, richten zich dankbaar op het onderwerp warmte. Met als gevolg dat er massaal geklaagd wordt over temperaturen die miljoenen Nederlanders al jaren in de vakanties juist opzoeken in landen als Frankrijk, Spanje of Italië.

Ondertussen laait de discussie over het wel of niet veranderende klimaat weer hoog op. Dat het 75 jaar geduurd heeft voor het hitterecord uit 1944 sneuvelde, is voor nogal wat mensen aanleiding om te roepen dat het allemaal nog wel meevalt. Het heeft immers driekwart eeuw geduurd voor het in Nederland warmer werd dan in 1944.

Tegelijk twijfelen meteorologen er niet aan dat die gemiddelde temperatuurstijgingen een bewijs zijn van klimaatverandering. Het was vroeger inderdaad soms ook warm of gedurende jaren zo koud dat er sprake was van een kleine ijstijd. Maar nooit ging het dan om een wereldwijd optredend verschijnsel. Het was altijd beperkt tot bepaalde regio’s. Nu treft de klimaatverandering echter de hele planeet. En dat toont volgens verreweg de meeste deskundigen aan dat er wel degelijk iets anders aan de hand is dan vroeger.

Bij alle discussies mag niet vergeten worden dat de extreme warmte een direct gevaar kan vormen voor bepaalde bevolkingsgroepen. Zieken en ouderen lijden onder de warmte, simpelweg omdat ze de lichamelijke flexibiliteit missen om zich aan te passen aan de hoge temperaturen.

Zeker voor alleenstaande ouderen is de vakantietijd niet zelden een eenzame tijd die door de hoge temperaturen ook nog gevaarlijk kan worden. Familieleden, buren en vrienden zijn vaak op vakantie zodat er in sommige gevallen minder naar ze wordt omgekeken. Met als gevolg dat ze zichzelf, juist ook door de versuffende werking van de warmte, kunnen verwaarlozen.

De overheid lanceerde deze week dan ook een campagne tegen de zogenoemde zomereenzaamheid. Daarin worden vakantiegangers opgeroepen het contact met oudere familieleden niet te verliezen.

Het is zeker niet verkeerd om een tijdje los te zijn van alle dagelijkse beslommeringen. Dat geldt ook voor de soms zeer intensieve zorg voor ouders of grootouders. Maar dan is het wel zaak dat er vervangende zorg is geregeld.

Een mooie vuistregel om ouderen niet te vergeten, is om bij iedere blik op de thermometer even te bedenken of er goed voor ze gezorgd wordt.