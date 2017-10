Justitie België heeft wat uit te leggen over Bende van Nijvel

België is in verwarring. Na 35 jaar lijkt er een eind te komen aan het raadsel rond de Bende van Nijvel. Weliswaar zijn nabestaanden van de 28 slachtoffers die de bende maakte nog enigszins sceptisch, maar de aanwijzingen dat er nu echt een ontknoping komt, worden met de dag sterker. En daarmee groeit ook de verbijstering onder de Belgen.

De Bende van Nijvel trok in de jaren tachtig van de vorige eeuw een bloederig spoor door het land van onze zuiderburen. Behalve de mensen die doodgeschoten werden, vielen er ook nog eens veertig gewonden. Vaak kwamen de mensen om bij overvallen op winkels. Daarbij werd meestal een relatief gering bedrag buitgemaakt. De acties van de bende leidden tot een collectieve angst bij de Belgen.

De prangende vraag sinds het optreden van de bende was: wie zit hier achter? Met name de roofovervallen op de supermarkten van de Delhaizeketen voedden de suggestie dat het de boeven niet alleen ging om geld, maar ook om terreur tegen supermarkten. Andere suggereerden dat de bendeleden uit waren op het destabiliseren van de samenleving.

Een derde theorie was dat buitenlandse inlichtingendiensten, lees: de CIA, erachter zaten. Zij wilden op deze manier communistische of links-extreme groepen in een kwaad daglicht stellen.

Feit is dat de kopstukken van de bende nooit konden worden ontmaskerd en dus nimmer de vraag werd opgelost wie het kwaad had veroorzaakt. Dat had tot gevolg dat er continu geruchten waren, dat mensen soms vals werden beschuldigd en dat het vertrouwen in het opsporingsapparaat onder druk kwam te staan. Dat laatste had er vooral mee te maken dat er bij herhaling geruchten waren dat mensen uit kringen van politie en justitie bij de acties betrokken waren.

Tegelijkertijd wilde eigenlijk niemand geloven dat dit echt zo was. Nu blijkt dat dit waarschijnlijk wel zo is geweest. Eind vorige week kwamen er berichten dat een medewerker van een elite-eenheid binnen de rijkswacht op zijn sterfbed –in 2015– heeft bekend een van de leiders van de bende te zijn geweest. Hij ging schuil achter de naam ”de Reus” en was daadwerkelijk betrokken bij diverse roofovervallen. Aanvullende gegevens en reeds bekend feitenmateriaal lijken deze bekentenis te ondersteunen.

Dat politiemensen soms de verleiding niet kunnen weerstaan om mee te doen aan boevenwerk is bekend. Maar als zoiets naar buiten komt, is dat steeds weer schokkend.

Minstens zo verbijsterend is dat de Belgische justitie signalen in die richting stelselmatig lijkt te hebben genegeerd. Juist dat voedt het gevoel onder de Belgen dat men in eigen land niet veilig is omdat de politiediensten geïnfiltreerd zijn door zware criminelen.

Natuurlijk valt er af te dingen op dat idee. De meeste politiemensen doen trouw hun werk en spannen zich tot het uiterste in om de veiligheid van burgers te waarborgen.

Echter ook hier geldt: één vlieg doet de zalf van de apotheker stinken.