Jemen dreigt lijstje van sombere coronaberichten aan te gaan voeren

Mensen werken graag met lijstjes. Dat geeft structuur en maakt het leven overzichtelijk. Ook als het om ingrijpende gebeurtenissen of crises gaat, zoals de coronapandemie.

De vraag is dan natuurlijk welk lijstje je hanteert om enig inzicht in het verloop van de crisis te krijgen. Na weken van ernstige berichten en verregaande beperkingen, is de neiging groot de lichtpuntjes eruit te pikken. En die zijn er. Zuid-Korea meldt geen nieuwe besmettingen, terwijl dat aantal ooit op zo’n 900 per dag lag. Het Chinese parlement vergadert volgende maand weer – een teken dat het virus vermoedelijk onder controle is. Steeds meer Europese landen kondigen een voorzichtige versoepeling van de lockdown aan.

Het negatieve overzicht geeft echter nog bitter weinig reden tot optimisme. Een kleine greep: in de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 58.000 doden gevallen, meer dan in de hele Vietnamoorlog. Zo’n anderhalf miljard werknemers zien wereldwijd hun bestaanszekerheid wankelen. Duitsland voorspelt de zwaarste recessie sinds de oprichting van de Bondsrepubliek in 1949.

Tussen al die sombere gegevens, dook woensdag een ogenschijnlijk onbeduidend berichtje op. De autoriteiten in Jemen meldden dat er officieel vijf nieuwe gevallen van Covid-19 in het land zijn geregistreerd. Dat cijfer lijkt in het niet te vallen bij de honderden besmettingen die veel andere staten dagelijks doorgeven. Menige regering zou bijzonder verheugd zijn over een dergelijk laag getal.

Maar in Jemen ligt dat volledig anders. Tot voor kort leek het Arabische land van een grootschalige uitbraak gevrijwaard te blijven. Er was slechts één bevestigde besmetting: een ambtenaar in de zuidoostelijke provincie Hadramawt, vier weken geleden. Nu zijn er vijf nieuwe gevallen in de dichtbevolkte havenstad Aden. De bekendmaking van de Jemenitische overheid kwam ook nog eens een dag nadat de Verenigde Naties hadden gewaarschuwd dat het coronavirus mogelijk al op grote schaal in bepaalde gemeenschappen op het platteland voortwoekert.

Daarmee zou de grote vrees worden bewaarheid dat de pandemie ook in het door geweld geteisterde land toeslaat. De gevolgen voor de 28 miljoen inwoners zijn niet te overzien. Tien miljoen mensen leven op het randje van hongersnood. De gezondheidszorg was al van een bedenkelijk niveau, maar is na vijf jaar verwoestende burgeroorlog volledig ingestort. Zelfs het basisadvies van veelvuldig handenwassen is in Jemen een vrijwel onmogelijke opgave, want er is nauwelijks toegang tot veilig drinkwater en andere sanitaire voorzieningen.

Over lijstjes gesproken. Als het coronavirus verder oprukt, zou het Arabische land binnenkort weleens bovenaan op de sombere overzichten kunnen prijken. En Jemen is bepaald niet het enige behoeftige land waarvoor die vrees geldt.