Israël kan door politiek gekrakeel strijd tegen virus verliezen

Als Israël niet oppast, dreigt het land door politiek gekrakeel de strijd tegen het coronavirus te verliezen. Terwijl zondagavond Grote Verzoendag begint, wordt in de politiek een felle strijd gevoerd over het aanscherpen van de maatregelen om het virus te bestrijden. Donderdag werden in het land met een kleine 9 miljoen inwoners zo’n 7500 nieuwe besmettingen geteld. In Nederland, dat twee keer zoveel inwoners telt, waren dat er op die dag ruim 2500.

Het zorgsysteem kan de toevloed van coronapatiënten inmiddels amper nog aan. En dus is de regering bezig om de verleden week ingegane lockdown nog strenger te maken. Alle niet-essentiële bedrijven en winkels moeten sinds vrijdagmiddag de deuren sluiten, mensen mogen amper nog reizen, demonstraties worden beperkt en gebedssamenkomsten zouden alleen nog in de buitenlucht gehouden mogen worden met maximaal 20 mensen. Voor de heiligste dag van het Joodse jaar, Grote Verzoendag, zouden in de synagoges maximaal 10 mensen een dienst mogen bijwonen. Vooral dat laatste is een voor Israël ongekende maatregel, die onder zware kritiek staat van religieuze Joden. Normaal gesproken bezoeken op Grote Verzoendag miljoenen Joden de synagoge.

De tegenstanders van onderdelen van een aangescherpte lockdown in Israël hebben daarvoor diverse redenen. Zo zien veel politici het beperken van het recht op demonstratie als een poging van premier Netanyahu om de protesten die er al maanden tegen hem worden georganiseerd de kop in te drukken. Orthodoxe Joden zien het beperken van het synagogebezoek, juist in een periode waarin de Hoge Feesten worden gevierd, als een poging van niet-religieuzen om hun rechten in te perken. Nogal wat economen stellen daarbij dat de Joodse Staat een nog strengere lockdown economisch gezien niet aan kan.

Veel maatregelen, die de regering mag doorvoeren zonder toestemming van het parlement, zijn vrijdagmiddag ingegaan. Alleen de beperkingen voor demonstraties en religieuze samenkomsten kunnen pas worden ingevoerd na goedkeuring door de Knesset.

Premier Netanyahu wil nu zo snel mogelijk een noodmaatregel afkondigen waardoor ook deze laatste maatregelen van kracht worden tot de Knesset wetgeving hierover heeft goedgekeurd. Binnen de regering is er echter veel oppositie tegen zo’n drastische maatregel. Het gevaar is dan ook groot dat het beleid om het virus in te dammen door de politieke verdeeldheid in het land faalt.

Het is nu niet de tijd om te discussiëren over de vraag of de regering van premier Netanyahu heeft gefaald in de bestrijding van het virus. Evenmin is het nu de tijd ruzie te maken over de vraag of de premier demonstraties wil beperken uit landsbelang is of uit eigenbelang. Het gaat hierbij trouwens om tijdelijke maatregelen met het doel het virus te bestrijden. Dat laatste moet nu absolute prioriteit hebben.