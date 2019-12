Israël gaat opnieuw onzekere politieke toekomst tegemoet

Welgeteld twee dagen hebben de partijen nog om een nieuwe regering te vormen in Israël. In dat wonder gelooft echter vrijwel niemand meer. En dus zal de Knesset, zoals het er nu naar uitziet, woensdag om middernacht automatisch worden ontbonden. Met nieuwe verkiezingen tot gevolg. De derde binnen een jaar.

Het absurde begint in de Israëlische politiek zo langzamerhand gewoon te worden. Dat is althans de verzuchting van veel Israëliërs. Dat de burgers in september voor de tweede keer naar de stembus moesten omdat de formatie was mislukt, was al een unicum. Maar dat naar alle waarschijnlijkheid in maart het rode potlood opnieuw voor de dag wordt gehaald, is een ongeëvenaard precedent. Het zou zelfs kunnen dat de nieuwe verkiezingen tijdens het Joodse Poerimfeest moeten plaatshebben, maar ook daar kijkt niet iedereen meer echt vreemd van op.

Mogelijk Israëlische verkiezingen op 2 maart

Alleen al voor de economie is de nieuwe stembusgang een ramp, waarschuwen analisten. De voorzitter van de parlementaire commissie Financiën, Moshe Gafni, waarschuwde dit weekeinde zelfs voor een „economische holocaust.” Dat is –zeker in de Joodse staat– een veel te overtrokken benaming. Feit is wél dat de politieke impasse de economische groei ernstig dreigt te belemmeren. Diverse grote overheidsprojecten liggen stil of worden uitgesteld. Voor het komende jaar is nauwelijks in inflatiecorrectie voorzien, zodat de koopkracht van veel Israëliërs zal dalen. De regering zette uitkeringen aan alleenstaande militaire veteranen onlangs stop, met het argument: er is geen regering, dus geen geld.

Dat zou allemaal nog niet zo’n enorme ramp zijn, als de volgende verkiezingen uitzicht op een soepele formatie en een stabiele coalitie zouden bieden. Gezien de ontwikkelingen sinds de eerste stembusgang in april dit jaar, lijkt er echter weinig reden tot hoop op een snelle uitweg uit de huidige politieke chaos.

De grote politieke blokken –aangevoerd door Likud op rechts en Blauw-Wit op centrumlinks– houden elkaar min of meer in evenwicht. Zicht op een eenheidsregering is er echter vooralsnog niet, vooral doordat diverse partijen met de inmiddels aangeklaagde premier en Likudleider Benjamin Netanyahu weigeren samen te werken. Dat zou kunnen veranderen als Netanyahu het veld ruimt – uit eigen beweging, of door het verliezen van leiderschapsverkiezingen binnen zijn eigen partij.

De laatste peilingen laten zien dat ook het stemgedrag van de meeste Israëliërs niet fundamenteel zal wijzigen. Hooguit zullen binnen de verschillende blokken aan de linker- en rechterzijde verschuivingen optreden.

Israël gaat dus na woensdag opnieuw een onzekere politieke toekomst tegemoet. Dat kan de Joodse staat, ook gezien de vele externe bedreigingen, bepaald niet gebruiken.