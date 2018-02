Iran kan beter op zijn tellen passen na confrontatie met Israël

De spelregels in het Midden-Oosten zijn drastisch gewijzigd. Dat bleek zaterdag eens te meer, toen Syrië een Israëlische F-16 neerhaalde. Dat gebeurde na vergeldingsaanvallen omdat een Iraanse drone het Israëlische luchtruim was binnengedrongen.

Kennelijk voelt het regime van de Syrische president Bashar al-Assad zich dermate zelfverzekerd dat het zelfs Israëlische gevechtsvliegtuigen uit de lucht schiet. Dat was de afgelopen decennia niet meer vertoond.

De reden laat zich raden. Na meer dan zeven jaar oorlog, die aanvankelijk op een val van het regime leek uit te lopen, zit Assad weer stevig in het zadel. Dankzij hulp van de Russen en de Iraniërs. Dat maakt hem blijkbaar overmoedig.

Assad kan echter zijn kruit beter maar droog houden. Want Israël heeft bij herhaling duidelijk gemaakt dat het zijn bevolking koste wat kost zal beschermen, met alle mogelijke middelen. Of het nu gaat om het aanvallen van een wapenkonvooi voor Hezbollah of het neerschieten van een infiltrerende Iraanse drone.

Confrontatie tussen legers Israël en Syrië

De Israëlische reactie op het neerschieten van de F-16 was zaterdag dan ook niet mis. De luchtmacht bombardeerde twaalf Syrische en Iraanse doelen in Syrië. Een niet mis te verstane boodschap dat Israël vastberaden is en hard terugslaat.

Tot zover niet zo veel nieuws. Want het is bekend dat niets doen in het Midden-Oosten nauwelijks een optie is. Elke provocatie moet worden beantwoord, anders wordt je gebrek aan optreden al snel als teken van zwakte gezien.

In dit geval is er echter meer aan de hand. Iran is al geruime tijd bezig zijn invloed in de regio uit te breiden. Enerzijds om de Iraanse sjiitische revolutie te exporteren, maar vooral ook om aartsvijand Israël te treffen.

Dat gebeurde in het verleden vooral door de Libanese Hezbollah, die door Iran wordt gesteund. Diverse keren vochten Israël en Hezbollah bloedige conflicten uit. In feite een oorlog op afstand met Iran.

Nu lijkt Iran echter op een directe confrontatie met Israël uit te zijn. Door het stationeren van manschappen aan de Syrisch-Israëlische grens, het bouwen van militaire bases in Syrië en het schenden van het Israëlische luchtruim met een Iraanse drone.

Teheran mag terdege op zijn tellen passen. Israël heeft zaterdag met fors machtsvertoon laten zien dat Iran niets aan zijn grenzen te zoeken heeft. Niet voor niets beraadde het Israëlische veiligheidskabinet zich maandagmorgen op verdere militaire actie tegen Iran.

Die actie zou zich bovendien niet per se hoeven te beperken tot het aanvallen van Iraanse doelen in Syrië. Nadrukkelijk werd ook de optie besproken om Iran zelf aan te pakken.

Dat zou het toch al zwaar geteisterde Midden-Oosten opnieuw in brand zetten. De regio kan wel wat beters gebruiken.