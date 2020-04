Internationale eenheid in tijd van crisis ver te zoeken

Het was een nogal onheilspellende waarschuwing dinsdag van het Rode Kruis. De coronacrisis kan de grootste internationale ramp sinds de Tweede Wereldoorlog worden.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte liet zich woensdag in vergelijkbare bewoordingen uit, maar dan met betrekking tot Europa. De Europese Unie ziet zich geconfronteerd met de grootste test sinds de Tweede Wereldoorlog, aldus de bewindsman. Als de EU niet adequaat op deze enorme uitdaging reageert, dreigt het hele Europese project van eenwording in duigen te vallen.

Dat de coronacrisis een wereldomvattende catastrofe dreigt te worden, behoeft nauwelijks betoog. Sterker nog: de voortwoekerende pandemie ís al een ramp van ongekende omvang. In de eerste plaats vanwege het grote aantal slachtoffers en het menselijk leed dat de ziekte met zich meebrengt. En zeker ook gezien de enorme impact op de economie. Nu en in de toekomst.

Maar de situatie wordt pas echt dramatisch als het virus zich verspreidt naar conflictgebieden, sloppenwijken en andere plaatsen waar de ziekte door bevolkingsdichtheid, geweld en gebrek aan deugdelijke gezondheidszorg nauwelijks is tegen te gaan. Hoewel een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog al snel mank gaat, is de noodkreet van het Rode Kruis daarom wel alleszins terecht.

Juist onder die omstandigheden zou je verwachten dat de internationale gemeenschap wat meer broodnodige solidariteit zou betonen. Niets is minder waar – uitgezonderd natuurlijk alle fantastische inspanningen van zorgverleners en hulporganisaties, ook over de grenzen heen.

Neem de Europese Unie. Het is dat ook de ministers van Financiën op afstand moeten vergaderen, anders zouden ze in Brussel ronduit vechtend over straat rollen. Maar digitaal kunnen ze er ook wat van. Het overleg over een gezamenlijk economisch steunpakket van miljarden euro’s om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, eindigde woensdag in een jammerlijke impasse.

Te weinig empathie met de zwaar getroffen zuidelijke landen van de Unie? Of schaamteloos uit Europese fondsen willen putten, zonder je aan voorwaarden voor terugbetaling te willen binden? Zeg het maar. Feit is dat de eensgezindheid in de EU ver te zoeken is, juist in een tijd waarin dat meer dan ooit nodig is.

Elders in de wereld is het al niet veel beter. Diverse Amerikaanse bewindslieden laten geen mogelijkheid onbetuigd om China een veeg uit de pan te geven als het land dat al deze corona-ellende heeft veroorzaakt. Alsof dat de verspreiding van het virus ook maar enigszins kan afremmen.

Alles kommer en kwel dan? Niet helemaal. Saudi-Arabië kondigde in verband met corona woensdag een staakt-het-vuren in Jemen aan. Zowaar een lichtpuntje. Nu maar hopen dat goed voorbeeld goed doet volgen.