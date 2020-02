Immigratiedebat te belangrijk om over te laten aan Baudet

Nee, excuses maakte hij niet, maar met de verklaring dat hij wel erg snel en voorbarig had getwitterd over een nogal onbenullig voorval uit zijn privéomgeving kwam FVD-leider Baudet zijn critici maandagmiddag dan toch ietwat tegemoet. Schoorvoetend, dat wel en dan moet ook nog maar blijken of hij de storm van kritiek die hij over zich afriep achter zich kan laten. Een dreigende aangifte vanuit politiekring hangt in de lucht.

Er zijn politici voor wie zelfs de geringste kans op dat vooruitzicht al genoeg reden is om zich al woelend door de nacht te worstelen. Onwaarschijnlijk is dat ook Baudet tot die categorie behoort. Niet uit te sluiten is zelfs dat hij een dagvaarding juichend zal verwelkomen. En wel als het ultieme bewijs dat na de zittende nu ook de staande magistratuur in Nederland volledig is ontspoord. Én, als een onverwacht campagnecadeau, want behalve Wilders weet ook de FVD-leider dat een dagvaarding krijgen, heel veel getuigen oproepen, de rechter wraken en in hoger beroep gaan garant staan voor maanden gratis publiciteit.

Als je kortom de politie in dezen iets zou mogen aanraden, dan dit: die aangifte, alsjeblieft, bespaar ’m ons.

Baudet deelde op Instagram en Twitter een bericht over twee dierbare vriendinnen die door vier Marokkanen zouden zijn lastiggevallen in een trein. Al snel zagen ooggetuigen kans het verspreide feitenrelaas te weerspreken, mede vanwege de foto die hij had toegevoegd aan zijn Instagrambericht. De Marokkanen bleken NS-medewerkers, bezig met een reguliere kaartcontrole in burger. Dat kan lichtelijk ergerniswekkend zijn, maar daarvoor de typering lastigvallen gebruiken, is vilein. Die term verwijst doorgaans naar seksueel getinte gedragingen op of over de grens van het toelaatbare. Daarvan zijn deze beambten echter door niemand beticht. Zij deden gewoon hun werk en het had Baudet zeker gesierd als hij dat maandag niet omfloerst maar royaal zou hebben erkend.

De voorspelbare reacties op Baudets gestook getuigen op het eerste gezicht van tedere zorg over de staat en de kwaliteit van het politieke debat. In werkelijkheid onderstrepen ze vooral dat de FVD-leider bezig is met zijn optreden steeds meer ontzag in te boezemen op het Binnenhof. Baudet is bij vlagen ongrijpbaar. Hij predikt het eigen gelijk in een overrompelende stijl die vaak ongemakkelijk aandoet en waar maar moeilijk tegenop te boksen valt. Zeker in het beladen immigratiedebat.

Immigratie is echter een veel te belangrijk thema om geheel over te laten aan FVD en PVV. Het debat daarover moet worden vervolgd; inhoudelijk, zonder simplificaties, suggestieve beelden en populistische frames. Veel meer partijen dan alleen FVD vallen op door hun groeiende voorkeur zich van dergelijke middelen te bedienen. Maar wie weet zorgt Baudets uitglijder ook zonder aangiftes voor een kentering; dan is alle ophef daarover niet voor niets geweest.

