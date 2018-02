Hoogste tijd problemen bij politie daadkrachtig aan te pakken

De politie is je beste vriend, zo heette het in een reclamecampagne van de wetshandhavers, enige tijd geleden. Een nu verschenen rapport maakt pijnlijk duidelijk dat er van die beste vriend niet te veel verwacht moet worden. De politie worstelt met grote capaciteitsproblemen, waardoor slechts een op de negen misdaadorganisaties echt kan worden aangepakt, zo staat in het rapport ”Noodkreet recherche!” te lezen, dat voor de officiële presentatie al in handen kwam van De Telegraaf. De opsteller van het rapport, de Nederlandse Politiebond, zegt dat er dringend minstens 2000 extra rechercheurs nodig zijn.

Het is en blijft het ideale gespreksonderwerp op verjaardagen. Over hoe weinig effectief de politie is in ons land. Kruimeldieven worden in de kraag gegrepen, grote criminelen blijven lopen, heet het dan. Wie een paar kilometer per uur te hard rijdt, wordt op de bon geslingerd, maar wie grote misdaden pleegt, wordt geen strobreed in de weg gelegd.

Het nu verschenen rapport lijkt dit soort borrelpraat te ondersteunen. En dat moet altijd enigszins argwanend maken. Tegelijk gaat het hier wel om een rapport uit de boezem van het Nederlandse politieapparaat waarvoor vele honderden agenten zijn bevraagd.

NPB: Nederland uitgegroeid tot „narcostaat”

Een goede graadmeter van hoe de bevolking de effectiviteit en betrouwbaarheid van de politie ervaart, is de aangiftebereidheid. En daarmee is het volgens het rapport bedroevend gesteld. Slechts 20 procent van de slachtoffers van misdrijven doet nog aangifte.

Misschien is dat nog wel het meest verontrustende cijfer uit het rapport. Een op de vijf Nederlanders neemt nog de moeite om aangifte te doen nadat ze slachtoffer zijn geworden van een vorm van criminaliteit.

Het is niet alleen het meest verontrustende cijfer uit het rapport, het is ook het herkenbaarst. Want waarom zou je naar de politie gaan om te melden dat je fiets is gestolen als je toch zo goed als zeker weet dat er niets mee gedaan wordt en de fiets nimmer terugkomt?

De reacties op het rapport uit Den Haag geven trouwens weinig hoop op een effectieve aanpak van het probleem dat de politiebond nu wereldkundig maakt. Politieke partijen reageren volgens de bekende kaders. De coalitiepartners zeggen dat het rapport duidelijk maakt hoe belangrijk de maatregelen zijn die dit kabinet wil nemen als het om veiligheid gaat. De oppositiepartijen verklaren vervolgens dat ze vrezen dat het bij woorden blijft en dat er veel meer gedaan moet worden om de problemen op te lossen.

Het klinkt vertrouwd en weinig hoopgevend. Het nu gepresenteerde rapport maakt duidelijk dat het de hoogste tijd is dat bestuurders wakker worden. Luisteren naar burgers én luisteren naar het politieapparaat zou een goede eerste stap zijn. En de problemen vervolgens niet dichtsmeren met woorden, maar proberen die problemen op te lossen.