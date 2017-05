Hoofddoekje voor politieagenten niet beste oplossing

Ruim de helft van de Amsterdamse bevolking heeft intussen een niet-westerse achtergrond. Het percentage agenten in de hoofdstad van buitenlandse afkomst ligt een stuk lager, namelijk op nog geen 20 procent.

Begrijpelijk dat de Amsterdamse politiechef Aalbersberg daarom wil dat de helft van de nieuwe agenten een allochtone achtergrond heeft. Dan vormt het korps een betere afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Verder krijgt de politie op die manier meer ingangen in migrantenkringen. Dat lijkt ook niet overbodig.

Aalbersberg zei eind vorige week echter ook dat de Amsterdamse politie in dit kader een discussie voert over de afschaffing van het hoofddoekjesverbod voor politieagentes. Het was maar een regeltje uit het interview met Aalbersberg in het Algemeen Dagblad, maar het veroorzaakte een storm van publiciteit. Zowel voor- als tegenstanders lieten van zich horen. Het onderwerp leeft kennelijk.

De suggestie van Aalbersberg roept veel vragen op. Als moslima’s hoofddoekjes dragen, mogen joden en christenen dan keppeltjes en kruisjes zichtbaar tonen? Waarom zouden moslims wel hun overtuiging mogen laten zien en joden en christenen niet?

En hoe gaat het publiek reageren op dergelijke uitingen? Agenten met kruisjes en keppeltjes zullen in Amsterdamse migrantenkringen geen goede ingang krijgen. Die zullen dan niet ingezet worden in wijken waar veel allochtonen wonen. Is dat een wenselijke situatie?

Gezien de visie van veel moslims op vrouwen is het ook nog maar de vraag of bepaalde groepen migranten wel ontzag hebben voor agentes met hoofddoek. Veel moslimjongeren hebben al geen of weinig ontzag voor hun moeder en respect voor hun zussen. Hebben veel agentes het nu al niet moeilijk genoeg met moslimjongens?

En geldt ook het omgekeerde, namelijk dat politieagenten die een hoofddoekje dragen, bij autochtonen allerlei negatieve gevoelens oproepen die het ontzag voor het politieapparaat ondermijnen? Een PVV-aanhanger zal een agente met een hoofddoek ook mogelijk met het nodige dedain tegemoet treden. Moeten we die gevoelens voeden?

Nog niet zo heel lang geleden, namelijk in 2011, stelden overheid en politievakbonden een gedragscode voor politiemensen vast. Daarin staat dat politieambtenaren „in het belang van hun gezag, neutraliteit en veiligheid in contact met het publiek een gezagsuitstralende, neutrale en veilige houding behoren in te nemen.” Daarom mogen ze geen kruisjes, hoofddoekjes, keppeltjes en insignes dragen. Ook grote oorringen, zichtbare tatoeages, extreme haarlengtes, hanenkammen, piercings of andere opzichtige lichaamsversieringen zijn niet gewenst.

Amsterdam doet er goed aan deze afspraken na te komen.

Op zich heeft de Amsterdamse politiechef wel gelijk dat er bij de politie in de hoofdstad meer allochtonen aan de slag mogen, maar zijn suggestie om hoofddoekjes toe te staan is niet de beste. Hij moet met betere ideeën komen.