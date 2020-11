Het zou jammer zijn als de conservatieve erfenis van Trump verbleekt

Aankomend Amerikaans president Joe Biden heeft anderhalve week na de verkiezingen ook de overwinning in Arizona binnen. Een nieuwe tegenslag voor Donald Trump, die deze staat vier jaar geleden nog op zijn naam wist te schrijven.

De vraag is natuurlijk of Biden in Arizona wel écht heeft gewonnen. Want als we de Trump-campagne moeten geloven, hebben medewerkers van stembureaus in het district Maricopa kiezers gedwongen hun stem op een zodanige manier uit te brengen, dat die later –onterecht– als ongeldig werd bestempeld. En de media zijn überhaupt fel tegen Trump gekant, dus wat is nog waarheid in de nasleep van deze bizarre stembusgang?

De openbaar aanklager van Arizona, de Republikein (!) Mark Brnovich, heeft in elk geval geen bewijs voor verkiezingsfraude in zijn staat gevonden. „Als er al sprake van een grote samenzwering zou zijn, dan heeft het blijkbaar niet gewerkt”, sprak hij donderdag enigszins spottend.

Het is natuurlijk heel gemakkelijk om badinerend te doen over deze Amerikaanse verkiezingen in het algemeen – en over het gedrag van Donald Trump in het bijzonder. Cartoonisten en columnschrijvers hebben momenteel de tijd van hun leven. De spotprenten over de kleuter die wel het spelletje wilde spelen, maar nu zijn knikkers terug wil, of het interieur van het Witte Huis dat bezaaid ligt met golfballen, zijn niet van de lucht.

Maar bij al die zogenaamde luchtigheid, klinkt in steeds meer serieuze media ook de prangende vraag: staat de democratie in Amerika nu werkelijk onder druk? Trump zaait immers twijfel over het eerlijke verloop van de verkiezingen, benoemt aanhangers op cruciale posten in het defensie-apparaat en de inlichtingendiensten en weigert Biden medewerking te verlenen aan een soepele machtsoverdracht.

Vooralsnog is de algemene teneur dat het met de ineenstorting van de democratie in de Verenigde Staten zo’n vaart niet zal lopen. Dat echter de deugdelijke verankering van de Amerikaanse rechtsstaat openlijk ter discussie wordt gesteld, was eerder absoluut ondenkbaar. En het lijdt geen twijfel dat de huidige opstelling van president Trump olie op het vuur van dat debat gooit.

Aanhangers van Trump hebben de afgelopen vier jaar onvermoeibaar benadrukt dat deze president niet op zijn persoon, maar op zijn daden moet worden beoordeeld. Zaken als het benoemen van behoudende rechters, de strijd tegen abortus en het aanpakken van China zijn ook ontegenzeggelijk verdiensten van deze president.

Het zou echter bijzonder jammer en ook kwalijk zijn als Trump die conservatieve erfenis deels zou doen verbleken door op deze manier uit het Witte Huis te vertrekken. De Amerikaanse bevolking is al verdeeld genoeg.