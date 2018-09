Goede zaak dat Macedonië in het Westen wordt verankerd

Het was de afgelopen weken in Macedonië een komen en gaan van vooraanstaande westerse politici. De hoogwaardigheidsbekleders hadden allemaal een en dezelfde boodschap voor de Macedoniërs: stem voor de nieuwe naam van het land, Noord-Macedonië, en daarmee voor lidmaatschap van EU en NAVO.

Zondag kan de bevolking zich hierover in een referendum uitspreken. In feite gaat het om de vraag of het land zich bij het Westen moet aansluiten. En dat ligt gevoelig, in eigen land, maar ook in het buitenland, met name in Rusland.

Macedonië maakte tot 1991 deel uit van het vroegere Joegoslavië toen het zich onafhankelijk verklaarde. De naam van de republiek was echter een probleem. Het land wilde zich Macedonië noemen, maar daar wilde buurland Griekenland niet aan.

Het verzet van de Grieken tegen de naamgeving van het buurland kan overdreven worden genoemd. De Grieken beschouwen de naam ”Macedonië” als een territoriale aanspraak op de Noord-Griekse regio Macedonië. Aan de andere kant zijn de aanspraken vanuit Macedonië op de historie uit de tijd van Alexander de Grote niet minder overdreven. Er is afgelopen juni na 27 jaar onderhandelen onder leiding van de Verenigde Naties met de naam ”Noord-Macedonië” een compromis bereikt. De aanduiding verdient geen schoonheidsprijs. Want als Noord-Macedonië er komt, waar ligt dan Zuid-Macedonië?

Omdat Macedonië afstand doet van zijn naam zullen de Grieken als tegenprestatie niet langer de toetreding van Skopje tot de EU en de NAVO blokkeren.

Het is nog maar de vraag of de Macedonische bevolking zal instemmen met de nieuwe naam. Veel Macedoniërs zien het compromis als gezichtsverlies. Gaat het volk akkoord, dan moet het parlement nog met de nieuwe naam instemmen.

Het compromisvoorstel gaat ook nog langs het Griekse parlement. Veel Griekse politici, zelfs van de regeringspartijen, willen niet dat ”Macedonië” in de nieuwe naam voorkomt.

Wat de uitkomst van de hele zaak nog onzekerder maakt, is de Russische bemoeienis met de kwestie. Honderden nieuwe websites roepen de bevolking op om hun stembiljet te verbranden of zondag niet te gaan stemmen.

Alles wijst erop dat Moskou achter deze campagne zit. Volgens Rusland maakt Macedonië deel uit van de Balkan en behoort het land daarmee tot de Russische invloedssfeer. Rusland kan het niet accepteren dat de kleine staat tot de EU en de NAVO zal behoren.

Macedonië staat op een kruispunt. Stemt het voor ”Noord-Macedonië”, dan komt er een einde aan het conflict met Griekenland in zicht. Dat zou een goede zaak zijn. Bovendien wordt het land met een EU- en NAVO-lidmaatschap in het Westen verankerd en wordt voorkomen dat Rusland in Zuidoost-Europa meer voet aan de grond krijgt. En dat is zeker niet onbelangrijk.