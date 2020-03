Goed dat president Trump de dreiging van corona nu serieus neemt

De uitbraak van het nieuwe coronavirus is tot pandemie bestempeld. Gezien de snelheid waarmee de ziekte zich verspreidt, was het een kwestie van tijd voor de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tot deze officiële definitie zou besluiten.

Maar er is nog altijd geen reden tot paniek, aldus de WHO-chef. Volgens hem kunnen alle landen samen de koers van deze wereldwijde epidemie veranderen. „We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten juist handelen en kalm blijven”, aldus de WHO-chef.

Aan dat laatste schort het nu precies. In plaats van gezamenlijk op te trekken om het virus het hoofd te bieden, lijken wereldleiders vooral hun eigen plannen te maken en eenzijdige maatregelen te nemen. Allemaal ongetwijfeld met de beste bedoelingen. Maar die ongecoördineerde aanpak straalt niet bepaald vertrouwen en eensgezindheid uit.

Een columnist van de Amerikaanse krant The New York Times omschreef het optreden van wereldleiders in de strijd tegen corona als een kakofonie, in plaats van een welluidend koor. Een „dissonant gewauwel” van politici, die allemaal op hun eigen manier met de huidige uitdagingen om proberen te gaan. En het grootste probleem is waarschijnlijk nog dat het ‘koor’ een doortastende dirigent ontbeert die alle neuzen één kant op krijgt. De Wereldgezondheidsorganisatie lijkt dat gezag in elk geval niet effectief te kunnen uitoefenen.

In het verleden waren het vaak de Verenigde Staten die de rol van crisismanager op zich namen. Maar dat hoeven we dit keer van Washington niet te verwachten. In Amerika waait sinds het aantreden van president Donald Trump de wind van ”America First”. Dat blijkt ook nu weer uit de drastische maatregelen die het Witte Huis woensdag aankondigde om het virus in te dammen. Reizigers uit 26 Europese landen komen de VS alleen nog onder zeer strikte voorwaarden binnen. Feitelijk is het vliegverkeer van Europa naar Amerika daarmee zo goed als stilgelegd.

Het is te prijzen dat Trump is gestopt met het bagatelliseren van de ernst van de virusdreiging, zoals hij dat tot voor kort deed. Tegelijkertijd plaatsen deskundigen grote vraagtekens bij de effectiviteit van de huidige maatregelen. Het meest opvallende is dat reizigers uit het Verenigd Koninkrijk van het inreisverbod worden uitgesloten. Alsof zij het virus niet de oceaan over zouden kunnen brengen.

Daar komt bij dat het Witte Huis vooral lijkt te focussen op het sluiten van de grenzen, terwijl de nijpende situatie in eigen land in feite veel meer actie vereist. Er zijn grote zorgen over het aantal beschikbare testen en beschermende middelen. De vraag is of de Amerikaanse ziekenhuizen een grote toename van het aantal patiënten wel aankunnen.

Dat laat zich niet met een vliegverbod oplossen. Ook niet met de benaming van pandemie, overigens.