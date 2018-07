Geweld tegen Joden in Duitsland neemt zorgelijke vormen aan

De afgelopen dagen moesten bij twee incidenten in Duitsland Joden het opnieuw ontgelden. In Düsseldorf vielen vrijdag enkele jongeren een 17-jarige Joodse jongen aan die door het dragen van een keppeltje als Jood herkenbaar was. De daders hadden Arabische trekken.

Twee dagen daarvoor, vorige week woensdag, was een Joodse hoogleraar uit de Amerikaanse stad Baltimore het doelwit van een Palestijn. Ook de hoogleraar was herkenbaar door het dragen van een keppeltje. De Palestijn sloeg diverse keren de hoofdbedekking af, deelde klappen uit en riep: „Geen Joden in Duitsland.”

De aanvallen in Duitsland op Joden die door het dragen van een keppeltje op straat als Jood herkenbaar zijn, kunnen niet meer worden afgedaan als incidenten. Gewelddadige incidenten tegen Joden hebben te vaak plaats om ze weg te wuiven.

De beschuldigende vinger vanwege het geweld tegen Joden in Duitsland gaat vooral in de richting van extreemrechtse elementen. In mindere mate worden militante moslims beschuldigd. Dat wijzen tenminste politiecijfers uit. Meer dan 90 procent van het antisemitisme zou afkomstig zijn uit extreemrechtse hoek.

Eigen onderzoek van de Duitse Joden, maar ook van het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten, toont aan dat niet minder dan 48 procent van het geweld tegen Joden wordt gepleegd door extremistische moslims. Wat dat betreft is het een goede zaak dat de zogenaamde antisemitismegezant van de Duitse regering de meldingen van Jodenhaat gaat vastleggen, zodat er meer duidelijkheid komt.

Het is een vast gegeven dat het klassieke antisemitisme in Duitsland nog altijd wijdverbreid is. Daarnaast valt het niet te ontkennen dat er met de vluchtelingen uit het Midden-Oosten een bevolkingsgroep is bij gekomen die is opgegroeid in een politieke cultuur die bol staat van de Jodenhaat. En die gezindheid nemen ze mee naar Europa.

Joodse organisaties in Duitsland riepen de regering vorige week ertoe op harder op te treden. „Omdat dit nu niet gebeurt, hebben de daders het idee dat ze gerust hun gang kunnen gaan”, zei een van hen.

Het valt te hopen dat de Duitse autoriteiten de oproep serieus nemen en elementen aanpakken die zich te buiten gaan aan geweld tegen Joden. Daarnaast zijn er voorlichting nodig en onderwijs.

De voorzitter van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland, Josef Schuster, sprak deze week zijn zorgen uit over de positie van de Joden. Hij zei dat het te ver gaat om te stellen dat Joden niet veilig zijn in Duitsland. „Na de oorlog klonk het dat Joden op gepakte koffers zaten. Later was het: de koffers zijn uitgepakt. Verschillende Joden zijn nu zover dat ze kijken waar hun koffers staan.”

Als de Joden vertrekken, mogen de Duitse autoriteiten zich dat aanrekenen.