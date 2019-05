FVD geen alternatief voor Bijbels genormeerde politiek

De voorspelde verkiezingszege van vijf zetels heeft Forum voor Democratie niet behaald. Toch is de leider van die partij, Thierry Baudet, tevreden. FVD heeft drie zetels in het Europees Parlement binnengesleept. Voor een nieuwkomer op het politiek toneel bepaald geen slecht resultaat.

In ieder geval maakt deze verkiezingsuitslag duidelijk dat er bij de Nederlandse bevolking een substantieel deel is dat sympathiseert met de conservatieve ideeën die FVD voorstaat. Dat is een belangrijk signaal. Wel kan men zich afvragen wat bij de FVD-stemmers de doorslag gaf. Was het de afkeer van de bestaande politiek? Nieuwkomers in de politiek hebben vaak een aantrekkingskracht op ontevreden kiezers. Maar de loyaliteit van een proteststemmer is meestal van korte duur.

Trouwens, de politieke voorkeur van burgers verandert tegenwoordig soms sneller dan de modetrends in de kledingbranche. Of ging het de FVD-kiezer werkelijk om de inhoud van het politieke program van Baudets partij? Dat is eigenlijk onmogelijk want zelfs binnen de partij weten mensen vaak niet wat de Amsterdamse politicus nu precies wil. Hij heeft aantrekkingskracht door enkele oneliners.

Al meer dan twintig jaar gaan er in de Nederlandse samenleving stemmen op die pleiten voor een conservatieve beweging. Die is vooral bedoeld om een dam op te werpen tegen de invloed van het libertijnse of progressieve denken.

Gezien dat streven valt de opkomst van het conservatisme positief te waarderen. De beweging verdedigt speerpunten die orthodoxe christenen na aan het hart liggen. Ze strijdt voor het behoud van de joods-christelijke waarden in onze cultuur, voor historische verworvenheden en ze heeft oog voor thema’s als gezag en orde. Veel christenen stemmen daarin met conservatieven overeen. Dat verklaart deels de aantrekkingskracht die de partij van Baudet op hen heeft. Daarbij komt dat de FVD-leider soms in weinig diplomatieke taal zegt waar het wat hem betreft op staat. Ook dat spreekt aan.

Toch zal een christen die Bijbel en belijdenis serieus neemt zich twee maal moeten bedenken voor hij met Baudet in zee gaat. Niet omdat FVD grote moeite heeft om de organisatorische eenheid te bewaren. Dat is min of meer eigen aan conservatieve politieke bewegingen. Denk aan de chaos bij de Lijst Pim Fortuyn.

Het voornaamste argument is dat belangrijke christelijke thema’s, zoals abortus en euthanasie, bij FVD niet veilig zijn. Bij die vraagstukken kiest Baudet echt andere antwoorden dan de Bijbel geeft. Bij hem stelt de mens zichzelf tot een wet. FVD zoekt een samenleving waarin de burger ongestoord zijn gang kan gaan en kan genieten. Het gaat Baudet niet om een samenleving die genormeerd wordt door het gebod van God. Dat verschil is fundamenteel. Baudet is geen redelijk alternatief voor politiek betrokken christenen.

