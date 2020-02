Formule 1-wedstrijd in Zandvoort moet doorgaan; koste wat kost

De Formule 1 is terug in Nederland. Op zondag 3 mei vindt op het racecircuit in Zandvoort de Grand Prix plaats. In 1985 was dat voor het laatst. Dit jaar rijden de raceauto’s van de Formule 1 weer hun wedstrijdrondjes in de Kennemerduinen.

Veel fans zijn blij met deze Nederlandse wedstrijd. Deze sport doet het goed, zeker gezien de populariteit van de Nederlandse autocoureur Max Verstappen. De wedstrijd zou 300.000 mensen uit binnen- en buitenland naar Zandvoort lokken.

Er zijn veel redenen om kritisch te zijn op deze tak van sport in het algemeen en op de wedstrijd in Zandvoort in het bijzonder. Niet alleen omdat de wedstrijd op zondag plaatsvindt, omdat sportverdwazing er de boventoon voert en omdat racen met dergelijke snelheden met risico’s gepaard gaat.

Rond de verbouwing van het racecircuit en de organisatie van de wedstrijd blijkt de hypocrisie van de Nederlandse overheid en burger. Kennelijk mag een weekend sportvermaak veel kosten, niet alleen op financieel gebied.

Terwijl in Nederland de woningbouw door de stikstof- en PFAS-crisis op z’n gat ligt, kan er aan het circuit pal naast een kwetsbaar Natura 2000-duingebied volop verbouwd worden. Terwijl het kabinet zijn best doet om deze crises het hoofd te bieden door tal van maatregelen, zei sportminister Bruins dat datzelfde kabinet er alles aan doet de Formule 1 in Nederland door te laten gaan, ondanks de stikstofproblemen.

„Besluit natuurvergunning Formule 1 rammelt”

Natuurclubs spanden meerdere keren een kort geding aan tegen de provincie Noord-Holland, vanwege de stikstofuitstoot en de bescherming van kwetsbare diersoorten. Het mocht niet baten. De rechter stelde ze in het ongelijk. De Formule 1 zou passen binnen bestaande milieuvergunningen.

Deze week deed een besluit van de gemeenteraad van Zandvoort de wenkbrauwen fronzen. Die gaf aan drie Formule 1-teams toestemming om van 30 april tot 3 mei vanaf Noordwijk via het strand naar het circuit te rijden, omdat ze bang zijn in ellenlange files terecht te komen.

Het konvooi doorkruist daarbij een aantal keren natuurreservaat Noordvoort, waar de rest van het jaar niet eens wandelaars mogen komen. Actievoerders zijn van plan met een keten van mensen de doortocht van de teams te blokkeren.

Voorstanders van de Nederlandse wedstrijd zullen zeggen dat de Grand Prix elders toch doorgang zal vinden als ons land de Formule 1-race zou tegenhouden. Dan beter in de Zandvoortse duinen, waar gemeente en wedstrijdorganisator „de duurzaamste race ter wereld” willen organiseren, zo is de redenering.

Maar zelfs als de circuitverbouwing en de westrijdorganisatie aan alle regels voldoen, blijft een wrange nasmaak over. Terwijl de overheid van boer en burger veel inzet vraagt, moet het racecircus in Zandvoort doorgang vinden. Koste wat het kost, zo lijkt.