Flinke dosis achterdocht richting TikTok is op haar plaats

President Donald Trump tekende vorige week een opmerkelijk decreet. Daarmee verbood hij Amerikaanse transacties met het Chinese moederbedrijf van de populaire video-app TikTok. Concreet betekent dit dat deze app met ingang van medio september niet meer in de huidige vorm mag worden aangeboden in de Amerikaanse appstores van Google en Apple. Reden van dit besluit: vrees dat informatie van Amerikaanse gebruikers wordt doorgespeeld aan China.

Critici van deze maatregel vinden dat TikTok slachtoffer is van een al langer durende machtsstrijd tussen de VS en China. Een strijd die ook zichtbaar is in de discussies over de aanleg van het 5G-netwerk door het Chinese bedrijf Huawei. Daarbij deinzen de VS en China er niet voor terug om politieke druk uit te oefenen op West-Europese landen.

Het Chinese moederbedrijf van TikTok, ByteDance, stapt naar de rechter. Blijft desondanks de maatregel van Trump van kracht, dan rest nog één optie om de app in het Westen beschikbaar te laten blijven: verkopen aan een niet-Chinees bedrijf. Het Amerikaanse Microsoft is al volop in onderhandeling over een gedeeltelijke overname. Ook Twitter toont inmiddels belangstelling.

De populariteit van TikTok is immens. De app is inmiddels ruim 2 miljard keer gedownload en heeft wereldwijd 800 miljoen regelmatig terugkerende gebruikers; vaak jonge tieners. Jongeren gebruiken de app meestal om zichzelf te filmen terwijl ze dansen, zingen of playbacken. De filmpjes die via de app worden gedeeld, duren in de regel niet langer dan vijftien seconden.

Is TikTok een werkelijke dreiging of alleen maar een speelbal in een groter conflict? Deze terechte vraag wierp recent een Volkskrant-journalist op die eerder dit jaar een gesprek had in het Chinese hoofdkantoor van het moederbedrijf van TikTok. Tot nu toe zijn er geen harde bewijzen dat informatie wordt doorgespeeld aan de Chinese overheid. „Zelfs als we zo’n verzoek krijgen, is het onmogelijk daaraan te voldoen”, aldus de oprichter van het bedrijf, Zhang Yiming. Maar experts betwijfelen dit. De Chinese Nationale Inlichtingenwet schrijft voor dat Chinese bedrijven verplicht zijn aan informatieverzoeken van de overheid gehoor te geven. Een eigenaar van een Chinees bedrijf heeft nooit de vrijheid om zich onafhankelijk te wanen en te denken niets te maken te hebben met de Chinese Communistische Partij. China is nu eenmaal geen parlementaire democratie. Een flinke dosis achterdocht richting TikTok is daarom op haar plaats.

Eenzelfde houding is nog meer geboden als het gaat om de inhoud die te vinden is op TikTok. Behalve dat de video-app drijft op popmuziek, kiezen veel tieners ervoor zich seksueel uitdagend te presenteren. Helaas is de app ook populair onder christelijke jongeren. Laten opvoeders er daarom kennis van nemen. En daarna het gesprek hierover aangaan met hun kinderen.