Fiets is geen concurrent, maar verlengstuk van trein

De waardering voor de Nederlandse Spoorwegen neemt toe. Tevredenheidsonderzoeken van OVPro (van de NS) en van onafhankelijke reizigersvereniging Rover tonen het onmiskenbaar aan. Treinen rijden beter op tijd, aansluitingen verlopen soepeler en uitval van treinen door storing komt minder voor. Tegelijk krijgt de NS steeds meer oog voor service, zowel in de trein als op het station. Want bij dat tevreden gevoel spelen niet alleen de feiten en cijfers een rol, maar zeker ook gevoelens. Koffie die lekker smaakt, de gezellige sfeer rond een stationspiano of een conducteur die met zichtbaar plezier zijn werk doet. Het aantal reizigers dat positief is over het reizen per spoor kruipt naar de 90 procent. Daar mag de NS zeker blij, maar nog niet tevreden mee zijn.

Tegelijk is tevredenheid een kwetsbaar bezit. Er is niet veel nodig om goodwill te verspelen. Het plan van de NS om reizen tijdens de spitsuren duurder te maken –en zo overvolle treinen te voorkomen– roept veel protest op.

Nu ontstaat ook discussie over het fietsvervoer in de trein. Hoewel de groep reizigers die de fiets meeneemt in de trein –vooral vakantiefietsers en forenzen– nog klein in aantal is, hebben ze wel een punt. Lang niet alle stations hebben bijvoorbeeld een lift. En je fiets met de nodige bagage eerst een trap laten afzakken en dan de trap op sleuren naar het juiste perron, is geen pretje. Vervolgens is niet altijd duidelijk waar het treinstel met fietsruimte stopt. Meestal voor- en achteraan, maar dat is niet zeker.

Fietstassen mogen niet op de fiets blijven zitten, dus in een luttele minuut moeten fiets en tassen naar binnen getild. En dan hopen dat de ruimte voor fietsen niet al bezet is. Je kunt ook de pech hebben dat er een internationale trein voorrijdt. Dan moet je de fiets door een hoge, smalle deur zien te wurmen en vervolgens je rijwiel ophangen met het voorwiel in een geleider met haak. Is je fietsband wat te dik dan klemt de fiets zich door zijn gewicht muurvast in de geleidingsrail.

De conducteur controleert natuurlijk of je de vereiste 6,90 euro voor het fietsvervoer hebt afgerekend. Dat is een redelijk bedrag, maar waarom hoeft de Schipholreiziger die een viertal koffers de trein in zeult niets extra te betalen?

Met de groei van het aantal forenzen in de trein, zal ook het aantal meegevoerde (opvouwbare) fietsen toenemen. Er zal dus zeker meer behoefte komen aan vrije ruimte in de trein. Daarbij is de fiets geen concurrent van de trein, maar een verlengstuk. Een onderdeel van het woon-werkverkeer of van het vakantieplezier.

Het zou werkelijk jammer zijn als de uitstekende beoordelingscijfers van de Nederlandse Spoorwegen terugvallen vanwege de fietsergernis bij zowel de eigenaars van deze tweewielers als bij de passagiers die gehinderd worden door het getob bij het in- en uitstappen.