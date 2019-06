Europees Hof steekt terecht stokje voor Duitse tolheffing

Het Europees Hof van Justitie heeft dinsdag een streep gezet door een plan voor tolheffing op personenauto’s op de Duitse snelwegen. Het Hof oordeelde dat de zogenoemde ”Pkw-Maut” in strijd is met het Europees recht. De zaak was aangespannen door Oostenrijk en kreeg steun van Nederland.

Duitsland nam in 2015 een wet aan waardoor automobilisten werden verplicht een vignet te kopen om de snelwegen op te mogen. Deze maatregel had in oktober 2020 moeten ingaan. Volgens de Europese rechters zou de economische last van deze beleidswijziging echter alleen op de schouders terechtkomen van niet-Duitse automobilisten. Dit omdat Duitse autobezitters via de wegenbelasting gedeeltelijk compensatie zouden ontvangen. Het is precies om deze reden dat Oostenrijk en Nederland de gang maakten naar het EU-hof. Het gaat om een vorm van discriminatie, oordeelden deze beide EU-landen.

De uitspraak van het Europees Hof is opvallend. Eerder had de advocaat-generaal van het Hof gesteld dat het heffen van tol op de Duitse snelwegen geen discriminatie is van buitenlandse chauffeurs. Meestal neemt het Hof het advies van de advocaat-generaal over. Maar deze keer was er een zwaarwegende reden voor de rechters in Luxemburg om dat laatste niet te doen en met een uitspraak te komen die haaks daarop staat. De Duitse maatregel discrimineert namelijk wel degelijk, aldus het Hof. En buitenlandse automobilisten zijn daarvan ten onrechte de dupe.

Het oordeel van de Europese rechters is goed nieuws voor buitenlanders die met hun auto gebruik willen maken van de Duitse snelwegen. Dan gaat het niet in de laatste plaats over Nederlanders die via Duitsland naar het oosten of naar de Alpenlanden reizen. Een jaarvignet voor personenauto’s zou per saldo zo’n 130 euro moeten kosten. Verder lag er een plan klaar voor een tiendaagse variant van 2,50 euro. Deze uitgaven blijven buitenlandse automobilisten nu bespaard.

De uitspraak is ook goed als we deze bezien in het kader van Europese samenwerking. Zeker een land als Duitsland, dat graag hoog hierover opgeeft, moet weten dat tolheffing op snelwegen een maatregel is die juist strijdt met de Europese gedachte. Zelfs kan worden betoogd dat het heffen van tol een nieuwe, virtuele grens opwerpt tussen de zogenoemde Schengenlanden. Inwoners van deze 26 Europese landen mogen elkaars grenzen vrij passeren. Maar als de ene EU-inwoner tol moet betalen terwijl de ander dat bedrag krijgt gecompenseerd, geeft dat geen gevoel van saamhorigheid.

Het is daarbij geen geheim dat vooral politici in de Duitse grensregio’s niets van de tolheffing moesten hebben. Zij vinden dat EU-burgers elkaar op deze manier geen geld afhandig moeten maken. Het Europees Hof heeft nu uitgesproken dat ze niet alleen gelijk hebben, maar dat ook krijgen.