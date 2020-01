Er ís een nieuwe tijd op komst

Alsof er een nieuwe tijd op komst was. Dat gevoel tenminste hing het afgelopen jaar in de lucht. Dat er in Nederland saamhorigheid groeide. De bewustheid dat de aarde zucht onder de roofbouw van de graaiende mens. Die zichzelf opvoedde met de gedachte dat stilstand achteruitgang was en groei verplicht. Groei van kennis, groei van welvaart, groei vooral van inkomen.

Tussen de vervuilende rookpluimen van egoïsme en zelfzucht was een wolkje te zien als eens mans hand. Het woord duurzaamheid kreeg een steeds vertrouwder klank. Meer ogen gingen –mede onder invloed van de media– open voor de plicht om de aarde te benutten, maar vooral ook te bewaren. Het besef van verantwoordelijkheid kwam veel mensen –in weerwil van alle individualisering– dichter op de huid te zitten. Met daarbij de behoefte om ook zelf iets bij te dragen aan die duurzaamheid. Er zat inspiratie in de lucht; bij de een gevoed door de minister-president, bij de ander door Greenpeace of Greta Thunberg, door bespiegeling of door de Bijbelse boodschap. Stapjes vooruit.

De jaarwisseling vertroebelt dat beeld. Zelfs een ‘normale’ jaarwisseling legt een afschuwelijke hoeveelheid (negatieve) sentimenten bloot. De brandweer rukte bijna 4500 keer uit, de politie kreeg te maken met vandalisme, geweld, autobranden en -inbraken. Honderden mensen belandden in een cel. ‘Duindorp’ nam al dagenlang ‘wraak’ vanwege het verbod op een immens vreugdevuur. Het aantal ongevallen met vuurwerk nam schrikbarend toe; oogletsel, brandwonden en gehoorschade. Met nog enkele dramatische ongevallen in Lelystad, Tuitjenhorn en Arnhem op de koop toe. Een flinke stap achteruit.

Het nieuwe jaar begint, evenals vorig jaar, met de roep om het consumentenvuurwerk te verbieden. Die roep wordt sterker, het draagvlak breder. Het is ook waar, het vuurwerk openbaart een zekere volkshypocrisie. Te hoop lopen tegen milieuvervuiling en klimaatverandering en vervolgens een recordhoeveelheid vervuilend vuurwerk afsteken, dat verdraagt zich niet met elkaar. Het vraagt om een dapper en kloek besluit van de overheid om (consumenten)vuurwerk uit te bannen.

Tegelijk moet beseft worden dat een dergelijke maatregel, hoe groots ook, tegelijk slechts een klein stapje is. Het werkelijke probleem ligt dieper; is de (Nederlandse) mens bereid in te leveren omwille van het welzijn, te minderen ten gunste van de naaste, stapjes terug te doen om vooruit te komen?

De christen ligt op voorsprong. Als het goed is. De Bijbelse boodschap en het onvoorwaardelijke geloof daarin leiden ‘als vanzelf’ tot zorg voor het milieu. Uit geloof, niet als nieuw geloof. Met het oog op de schepping. Omdat het Góds schepping is.

En terzijde, maar niet minder belangrijk: De Bijbel belooft en de christen gelooft het; er ís een nieuwe tijd onderweg.