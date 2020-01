Eindelijk gaat kabinet vuurwerkgebruik aanpakken

Eindelijk, eindelijk breekt bij een politieke meerderheid het inzicht door dat de Nederlandse vuurwerktraditie op de schop moet. Met het voornemen van het kabinet om particulieren te verbieden knalvuurwerk en pijlen af te steken –ten langen leste ook gesteund door coalitiepartijen VVD en CDA–, wordt een betekenisvolle stap gezet in het terugdringen van een volledig uit de hand gelopen Hollands ‘feest’.

In het debat over het met oud en nieuw wel of niet mogen afsteken van onbeperkte hoeveelheden vuurwerk door individuele burgers waren tegenargumenten altijd al gemakkelijker te vinden dan argumenten pro: milieuschade, gezondheidsschade, veiligheidsrisico’s. Stamelen over een dierbare volkstraditie stak tegenover deze evidente nadelen altijd al pover af.

Zo bezien kan het alleen maar verbazen dat grote landelijke partijen er zó lang over hebben gedaan om hun bezorgdheid over de al meer uit de hand lopende vuurwerktraditie om te zetten in daden. Doorslaggevend lijkt daarbij met name geweest te zijn dat vuurwerk steeds vaker wordt ingezet als baldadig wapen tegen politie, handhavers, brandweer en hulpverleners. Dat op deze wijze situaties van totale anarchie ontstonden, heeft ook bij een op vrijheid en blijheid gerichte partij als de VVD het denken gelukkig doen kantelen. Dit kunnen we als overheid niet meer tolereren, vinden Rutte, Dijkhoff en anderen.

Vijf alternatieven voor de huidige vuurwerktraditie

Of het kabinet met de vorige week geuite voornemens ver genoeg gaat? Nee. Uiteindelijk zal het toch moeten gaan richting een in 2017 door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) bepleit totaalverbod op consumentenvuurwerk. Áls we dan als samenleving rond de jaarwisseling zo nodig vuurwerk willen afsteken, laten we ons dan beperken tot professionele en door allerlei kwaliteits- en veiligheidscriteria omgeven shows.

Die eindsituatie maakt op termijn ook de handhaving gemakkelijker. De politie hoeft dan geen onderscheid meer te maken tussen het ene soort vuurwerk en het andere, tussen de ene wijk en de andere; particulier afsteken van vuurwerk is gewoon verboden. Basta.

Helaas lijkt zo’n totaalverbod, waarin ook alle siervuurwerk is inbegrepen, op dit moment nog niet haalbaar. Niet alleen omdat de politiek zover nog niet is, maar ook omdat een groot deel van de samenleving zover nog niet is. Handhaven van zo’n verbod is lastig wanneer we uit een situatie komen waarin bijna alles nog mocht.

Zo bezien is het voornemen van het kabinet om nu snel te regelen dat bij de komende jaarwisseling knalvuurwerk en pijlen verboden zijn, een goed besluit. Lastige, ingrijpende veranderingen in de samenleving kunnen soms alleen stapsgewijs tot stand worden gebracht. Waar het in die gevallen vooral op aankomt, is dat het einddoel helder is, dat de stappen die gezet worden betekenisvol zijn én dat zij na verloop van tijd gevolgd worden door nieuwe stappen.