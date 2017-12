Eerste goede voornemen voor 2018: stoppen met vuurwerk

De verkoop van vuurwerk is donderdag officieel begonnen. Drie dagen lang kan er legaal vuurwerk worden gekocht in Nederland. Omdat oudejaarsdag dit jaar op een zondag valt, is de verkoop van vuurwerk op die dag verboden.

Het zal de kooplust van vuurwerk onder Nederlanders overigens niet drukken. Ook dit jaar zijn de knallers en vuurpijlen niet aan te slepen. In de nacht van 31 december op 1 januari zal in enkele uren voor tientallen miljoenen aan vuurwerk worden afgestoken.

Ondertussen intensiveert de discussie of, gezien het grote aantal gewonden in de nieuwjaarsnacht, het afsteken van vuurwerk door particulieren niet helemaal of gedeeltelijk verboden moet worden. De schade aan mensen en goederen zou onverantwoord groot zijn, zo zeggen diverse personen en instanties. Korpschef Akerboom van de nationale politie noemt de jaarwisseling een risicowedstrijd. Het liefst zou hij een verbod zien op pijlen en knalvuurwerk. Terecht merkt hij op dat je een traditie waarbij 500 gewonden vallen niet moet willen voortzetten.

Vooral illegaal vuurwerk is volgens de politie levensgevaarlijk. In een partij illegaal vuurwerk vond de politie onder andere Cobra 80’s. De politie noemt dat geen rotjes maar aanvalsgranaten die drie tot vier keer de kracht hebben van een gewone granaat.

Ondanks alle waarschuwingen en aanbevelingen blijft Nederland tijdens de jaarwisseling een soort oorlogsgebied. Zeker in de centra van dorpen en steden is het soms letterlijk levensgevaarlijk.

Veel instanties pleiten voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. In plaats daarvan zouden gemeenten een centrale vuurwerkshow moeten organiseren. In sommige steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn organiseert de gemeente inmiddels zo’n evenement.

Je zou de discussies over het wel of niet toestaan van vuurwerk tijdens de jaarwisseling inmiddels ook een traditie kunnen noemen. Net als over de kleur van Zwarte Piet kunnen Nederlanders eindeloos discussiëren over het wel of niet voortzetten van gewoonten. Wie alleen al kijkt naar de verwondingen en de schade tijdens de jaarwisseling hoeft overigens niet nog langer na te denken. Het is volstrekt onbestaanbaar dat de overheid iets waarbij zo veel gewonden vallen en zo veel schade wordt veroorzaakt, tolereert.

Het gevaar van vuurwerk is trouwens niet het enige argument om ermee te stoppen. Zo kan het geld dat aan het vuurwerk wordt uitgegeven wel beter worden besteed. Tel daarbij de ernstige luchtvervuiling in de nieuwjaarsnacht en het is duidelijk dat nog langer discussiëren een verspilling van tijd is. Blijkbaar is het voor iedereen makkelijker en voordeliger om te blijven praten dan om de daad bij het woord te voegen.

Het eerste goede voornemen voor 2018 zou dan ook moeten zijn om in dat jaar in ieder geval een verbod in te stellen op knalvuurwerk van particulieren. Hoofdredactie