Echtscheiding is vaak een goedkope oplossing

De Amerikaanse evangelicale voorganger Joshua Harris gaat scheiden. Reden? Er hebben zich in de loop van de jaren aanzienlijke veranderingen bij hem en zijn vrouw voorgedaan. Anders gezegd: ze zijn uit elkaar gegroeid.

Veruit de meeste mensen zullen zich afvragen: is dat nog nieuws? Hooguit kunnen ze zich voorstellen dat de roddelpers dit meldt, als het tenminste royalty’s of sterren uit de wereld van sport of entertainment betreft. Scheiden is immers de gewoonste zaak van de wereld, net als trouwen.

Nu is Harris binnen de evangelicale wereld wel een naam die ertoe doet. Hij is vooral bekend geworden door publicaties over de omgang tussen man en vrouw vóór en in het huwelijk. Daarbij nam hij strikte standpunten in. Harris was omgeven met het aureool van een zeer kuis man. Naast zijn werk als voorganger was hij ook huwelijkstherapeut met een drukke praktijk. Als zo iemand, die honderden echtparen hielp, zelf gaat scheiden, heeft dat impact.

Bij elke echtscheiding zouden omstanders met de ogen moeten knipperen van verbazing. In het verleden was dat zo. Mensen die uit elkaar gingen, vonden het moeilijk om dat tegen anderen te zeggen. Scheiden, dat deed een fatsoenlijke burger niet.

Dat is nu heel anders. Grofweg eindigen vandaag vier op de tien huwelijken in een echtscheiding. In een substantieel aantal gevallen is de oorzaak niet dat men bijna permanent elkaar de tent uit vecht of dat er ”een ander in het spel is”. Vaak constateert men, net zoals Harris, dat men elkaar niets meer te zeggen heeft. Met groot gemak praten mensen over hun ”ex”.

Deze tendens doet zich ook voor in orthodox-christelijke kringen. „Ambtsdragers zijn soms drukker met huwelijksproblemen dan met geestelijke noden van hun gemeenteleden”, verzuchtte een predikant onlangs.

Dat is zorgwekkend. Niet primair omdat een echtscheiding grote impact heeft op man en vrouw en vooral op de kinderen, als die er zijn. Belangrijker is dat de Bijbel dit verbiedt. Dat gebod is er niet zomaar. Het is tot welzijn van mensen. Huwelijkstrouw is fundamenteel voor een samenleving. Waar die niet meer gegarandeerd is, welke trouw is dan wel zeker?

Natuurlijk kunnen er in een huwelijk moeilijke omstandigheden zijn. Maar op de huwelijksdag hebben man en vrouw beloofd elkaar bij te staan. Dat betekent dus ook bidden en vechten om de huwelijksband in stand te houden en je eigenbelang ondergeschikt te maken aan het welzijn van je man of vrouw.

Adam en Eva maakten elkaar verwijten bij de zondeval. Maar ze bleven elkaar trouw. Izak bleef Rebekka ook trouw, ondanks haar gemene spel met Jakob. Het zijn voorbeelden die vandaag veel te zeggen hebben. Echtscheiden is meestal een te gemakkelijke oplossing. Nogmaals, als het huwelijk spaak dreigt te lopen: op de knieën en handen uit de mouwen.

Auteur relatieboeken Joshua Harris gaat scheiden