Duurzaam omgaan met schepping belangrijk uit liefde voor Schepper

In de gereformeerde gezindte neemt de bewustwording rond duurzaamheid toe. Dat is een goede zaak. Toch is de grotere belangstelling best bijzonder. Tientallen jaren werden milieu en duurzaamheid in reformatorische kring vooral als een linkse hobby beschouwd. Allerlei regels om het milieu te verbeteren vielen al snel in de categorie van ondernemertje pesten. En soms leek het daar ook op, omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met de uitvoerbaarheid en de kosten van de maatregelen.

Feit is echter dat duurzaamheid erg belangrijk is gezien de enorme milieuverontreiniging en het grote verbruik van fossiele grondstoffen als gas, olie en metalen. Gelukkig raakt de gereformeerde gezindte daar steeds meer van doordrongen, al vinden veel refo’s de aandacht hiervoor nog steeds overtrokken. Maar zeker bij jongeren is een kentering te zien.

Dat is van groot belang. De mens heeft van de Heere de aarde gekregen om deze te bebouwen en te bewaren. We behoren rentmeesters te zijn, maar de praktijk is helaas anders. Wie naar de enorme milieuproblematiek en bijvoorbeeld ook naar de problemen rond gaswinning in Groningen kijkt, kan toch niet doen alsof er weinig aan de hand is. Dat geldt zeker voor christenen.

Daarom is het positief dat woensdag zeven reformatorische middelbare scholen, het Hoornbeeck College en Driestar educatief aankondigden met duurzaamheid aan de slag te gaan. Het manifest dat de scholen ondertekenden richt zich op onder meer afvalscheiding, het minder verbruiken van energie en papier en extra aandacht voor duurzaamheid in de lessen.

Reformatorische scholen ondertekenen manifest over duurzaamheid

Het is een prima initiatief. Belangrijk is dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Hopelijk sluiten ook vele andere scholen, organisaties en kerken uit de gereformeerde gezindte zich hierbij aan.

Eenvoudig zal de aanpassing naar meer duurzaamheid niet gaan. Het vraagt soberheid en matigheid en deze woorden passen niet goed in onze tijdgeest. Zeker in onze westerse samenleving, waarin geld en goed een zeer belangrijke rol spelen, is er een sterke prikkel om te streven naar meer welvaart. Dat uitgangspunt wringt echter regelmatig met doelstellingen voor verduurzaming.

Toch kunnen en moeten mensen die Gods Woord als richtsnoer hebben het goede voorbeeld geven. Op iedere christen rust een zware verantwoordelijkheid om op grond van de Bijbelse beginselen meer oog te hebben voor de schepping.

Daarnaast geldt ook dat duurzaamheid geen hype moet worden. Op de bijeenkomst van de reformatorische scholen werd daar terecht op gewezen. Het moet een integraal onderdeel zijn van ons leven, maar daar moet het niet bij blijven. De kern is de herschepping, en als het goed is blijkt dan in de praktijk dat het duurzaam omgaan met de schepping belangrijk is uit liefde voor de Schepper.

Debat Duurzaam Doen met Stoffer (SGP) en Dik-Faber (CU)

Ds. W. Visscher: Omarm soberheid en matigheid

SGP’er Stoffer ondergaat vuurdoop op congres over duurzaamheid