Docenten moeten zich door ouders gesteund weten; zeker in coronatijd

De basis- en middelbare scholen in regio Noord hebben maandag weer hun deuren opengezet. En niet alleen de deuren, maar ook de ramen. Het RIVM adviseert scholen in ieder geval regelmatig deuren en ramen tien tot vijftien minuten tegen elkaar open te zetten. Dit alleen al laat zien dat het begin van dit schooljaar niet te vergelijken is met alle voorgaande cursusjaaropeningen.

Docenten, leerlingen en ouders hebben te maken met een keur aan regels. Op de eerste plaats staat natuurlijk het regelmatig wassen van handen. Verder: thuisblijven bij verkoudheids- of benauwdheidsklachten. Deze laatste regel geldt overigens niet voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Ook bij neusverkoudheid mogen zij gewoon naar school. De anderhalvemetermaatregel geldt niet voor leerlingen; ook niet als ze ouder zijn dan achttien jaar. Middelbare scholieren moeten wel de 1,5 meter in acht nemen ten opzichte van docenten en andermans ouders. Maar op de basisschool is dit weer niet het geval. Het is best ingewikkeld geworden allemaal.

Een verhaal apart is de ventilatie op middelbare scholen. De VO-Raad, sectororganisatie van het voortgezet onderwijs, en vakbond CNV Onderwijs riepen recent het Outbreak Management Team op met een advies te komen over ventilatie in scholen. Dit was ingegeven door zorgen over de luchtkwaliteit in de gebouwen.

Minister Slob besloot daarop de onderwijskoepels en de Tweede Kamer een brief te sturen. Zijn boodschap: houd je bij ventilatie aan de nu al geldende eisen uit het Bouwbesluit. En voldoet je systeem daaraan niet, neem dan contact op met de GGD. Daarbovenop heeft de minister nu een team opgericht dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen.

CNV Onderwijs wees er vorige week op dat er voldoende aandacht moet zijn voor de zorgen van hen die voor de klas staan. De bond riep scholen op hierover het gesprek aan te gaan met docenten.

Het CNV raakt hiermee een belangrijk punt. In normale omstandigheden staan docenten al voor een niet eenvoudige taak. Dat geldt zeker voor diegenen die lesgeven op een middelbare school. Een leraar moet beschikken over een flink arsenaal aan competenties om dit werk adequaat en met vreugde te kunnen doen. Het hebben van lesbevoegdheid is niet meer dan een minimumvereiste. Noodzakelijk zijn eigenschappen als empathie, overtuigingskracht en natuurlijk overwicht. Niet alle docenten beschikken hierover in dezelfde mate.

Nu de zorgen rond corona erbovenop komen, wordt de taak van de docent extra zwaar. Laten schoolleiders hierop alert zijn en signalen van hun collega’s dan ook voluit serieus nemen. Hier ligt trouwens ook een taak voor ouders van leerlingen. Het was altijd al belangrijk dat docenten zich door hen gesteund weten. In deze uitdagende tijden geldt dit des te meer.