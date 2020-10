Debat kandidaten vicepresidentschap VS was verademing

Slechter dan het debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden van een week geleden kon het nauwelijks worden. Dat verbale treffen kenmerkte zich vooral door liegen, moddergooien en talloze interrupties.

Het optreden van vicepresident Mike Pence en senator Kamala Harris van woensdagnacht was een verademing. Hoewel het duo de aanval niet schuwde en vooral Pence het niet altijd even nauw met de spreektijd nam, behandelden de politieke rivalen elkaar met respect en ging het debat vooral over de inhoud.

Dat laatste was ook algemeen de verwachting. Toch blijft het uiterst merkwaardig dat het échte uitleggen van beleid en toekomstplannen aan de kandidaten voor het vicepresidentschap wordt overgelaten. En kennelijk valt dan hun broodheren de twijfelachtige eer te beurt om elkaar vooral op de persoon aan te vallen.

Wat zal het meest bij de burgers van de Verenigde Staten blijven hangen: de vorm of de inhoud?

Kandidaat-vicepresidenten Harris en Pence botsen over corona

Na het debat tussen Trump en Biden van vorige week werd de Amerikaanse kiezer tot grote verliezer uitgeroepen. Want wie zijn politieke keuze onverhoopt van dát optreden had laten afhangen, was na die negentig minuten durende vertoning eigenlijk nog geen steek wijzer geworden. Het gedrag van beide kemphanen staat iedereen echter tot op de dag van vandaag wél in het geheugen gegrift. Het valt nog maar te bezien of het politieke tweegevecht tussen Pence en Harris ook zo op het netvlies is gebrand.

In de peilingen na het debat van woensdagnacht was in elk geval nauwelijks verschil te merken. Blijkbaar heeft ook een inhoudelijke discussie de kiezer niet wezenlijk op andere gedachten gebracht.

De vraag is wie daar het meeste politieke voordeel bij heeft. Mike Pence heeft zich uitstekend van zijn taak gekweten om het beleid van zijn president te verdedigen. Al degenen die zich aan het publieke optreden van Trump ergeren, kunnen bij meestertolk Pence terecht voor een ‘vertaling’ naar de strategie die achter dat uiterlijk vertoon zit. Wat dat betreft heeft de Republikeinse campagne geen schade opgelopen.

Dat laatste geldt echter ook voor de Democraten. Zij kunnen het debat van woensdagnacht met een gerust hart in de boeken bijschrijven als een horde richting het Witte Huis die ze zonder al te veel kleerscheuren hebben genomen. En daarmee liften ze vooralsnog comfortabel verder op de peilingen die nog altijd een voorsprong voor Biden laten zien.

Dat betekent dat alle ogen toch weer op de resterende twee debatten tussen Donald Trump en Joe Biden zijn gericht – als ze tenminste doorgaan. Het eerste treffen tussen de rivalen belooft weinig goeds voor het vervolg. En dus zal de keuze van de Amerikaanse kiezer vermoedelijk opnieuw voor een deel afhangen van de mate waarin beide heren de kunst van het elkaar onderuit schoffelen verstaan.