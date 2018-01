De les van de affaire-Boef is dat protest soms onverwachts effect heeft

De 24-jarige rapper Boef is niet langer welkom bij een aantal grote evenementen. Reden is dat hij in een lied drie vrouwen die hem begin deze week een lift gaven ”kechs” heeft genoemd. Dat is straattaal voor ”hoeren”. Duizenden mensen vinden het schande dat hij zijn hulpverleensters zo beledigde. En terecht.

Aanvankelijk deed Boef er nog een schepje bovenop. De betrokken dames moesten niet zeuren. Hij noemt vrouwen vaker kechs, dus waarom nu niet? Maar, wellicht toch geschrokken vanwege de orkaan van kritiek, heeft hij inmiddels zijn excuses gemaakt. Daarmee is volgens hem de kous wel af. Echter, zo eenvoudig ligt het niet. Ondanks die spijtbetuiging blijven organisaties hem boycotten. Boef is ver over de schreef gegaan.

De hele affaire tekent een omslag in de maatschappij. Vrouwen hebben het uiteraard nooit leuk gevonden uitgescholden te worden. Maar hun protest vond in het verleden minder weerklank dan vandaag de dag het geval is. Mogelijk dat de MeToo-beweging daarbij een rol heeft gespeeld. In ieder geval krijgen hun bezwaren nu de adhesie die ze verdienen.

Daar valt voor andere groepen die een beroep doen op respect en fatsoen op twee manieren iets van te leren. In de eerste plaats is de les van de affaire-Boef dat je niet alles behoefte te accepteren en protest dus kan lonen. Soms kan het lijken dat men is als een roepende in de woestijn. Maar de steun die de beledigde vrouwen nu krijgen is een indicatie dat verweer soms ook op langere termijn effect heeft.

Tweede is dat onverwachte ontwikkelingen een omslag soms stimuleren. De MeToo-beweging is een voorbeeld. Was het in het verleden min of meer geaccepteerd dat mannen nogal vrij met vrouwen omgingen, nu vinden veel dames dat ze in het verleden met te weinig respect door mannen werden behandeld. Als ze datzelfde tien jaar geleden hadden geroepen, zou hun worden gezegd dat ze niet zo benepen moesten doen.

Ook christenen kunnen hiervan leren. Niet dat ze in de eerste plaats hun hoop moeten stellen op maatschappelijke ontwikkelingen of op nieuw inzicht van mensen. De Bijbel wijst hun een uitnemender weg. Maar dat betekent niet dat ze zomaar alles over hun kant moeten laten gaan.

Wie op enigerlei wijze gehoord heeft wat de cabaretier Youp van ‘t Hek heeft gezegd over SGP’ers, over het christelijk geloof en over God, is geschokt. Van ‘t Hek beledigt niet alleen mensen maar –wat veel erger is– hij spot met God. Dat mogen christenen niet laten gebeuren. Dat verdient protest, ook al is op voorhand duidelijk dat dit niet veel weerklank zal krijgen.

Twee dingen zijn van belang: de les van Boef is dat bezwaar maken soms pas na jaren begrepen wordt. Maar belangrijker: de boodschap van de Bijbel is dat ieder mens geroepen is de spotter te bestraffen. Niet om hem als mens te veroordelen, maar opdat hij als mens zal worden behouden.