Corona is niet enige epidemie

Een medewerker van een ontwikkelingsorganisatie verzuchtte in het Nederlands Dagblad dat het een dubbel gevoel geeft dat heel Nederland „avond aan avond aan de buis gekluisterd” zit, omdat er een paar corona-gevallen zijn opgedoken in ons eigen land. Collega’s van hem staan in ontwikkelingslanden wel voor grotere problemen. „Kennelijk werkt het zo dat pas wanneer iets onszelf raakt, we er een acuut gevoel bij krijgen.”

Zijn punt is duidelijk. Tegelijk: natuurlijk werkt het zo en daar hoeft ook niemand zich schuldig bij te voelen. Het is voor een gewoon mens onmogelijk een acuut gevoel te krijgen bij alles wat zich ver van het bed afspeelt. Bovendien blijken velen in Nederland wel degelijk gevoelig voor het acute leed van mensen ver weg. Er is deze week namens de RD-lezers bijvoorbeeld een groot bedrag overhandigd aan verschillende organisaties in het kader van de DEL-actie voor Moldavië?

Het is intussen wel goed rond het coronavirus de proporties in de gaten te houden en oog te blijven houden voor epidemieën die buiten de camera’s om continu veel slachtoffers maken. Een voorbeeld zijn de mazelen. Iedere dag sterven in ontwikkelingslanden 250 kinderen aan de ziekte. In 2017, het meest recente jaar waarvoor min of meer uitgebalanceerde data beschikbaar zijn, bezweken er in totaal 110.000 mensen aan. Vorig jaar was er sprake van naar schatting ruim 112.000 gevallen, overigens zeker niet alleen in ontwikkelingslanden.

Een land waar de ziekte bijzonder veel slachtoffers maakt, is de Democratische Republiek Congo. In 2019 stierven er 6000 mensen aan. Daarmee vergde de ziekte twee keer zoveel slachtoffers als ebola: de andere epidemie die in Congo hardnekkig standhoudt. De mazelen zijn zeer besmettelijk, meer nog dan griep. Je kunt het al oplopen door in de buurt van een besmet persoon te komen. De bestrijding van de epidemie verloopt in Congo moeizaam: het land is extreem groot en heeft een belabberd wegennet. De gebrekkige infrastructuur is een probleem dat herkenbaar is voor veel andere Afrikaanse landen.

Er is daarom ook alle reden tot zorg voor een uitbraak van corona in Afrika. Het is opmerkelijk dat er nog nauwelijks officiële gevallen op het continent zijn gemeld. Er werken naar schatting meer dan 1 miljoen Chinezen in Afrika, die allen van tijd tot tijd naar huis vliegen. Vanaf de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba vertrekt er vier keer per dag een toestel richting China.

Het aantal gevallen van corona is wereldwijd inmiddels de 90.000 ruim gepasseerd, terwijl het dodental op meer dan 3200 ligt. Dat zijn geen kleine aantallen en het is daarom alleszins begrijpelijk dat Nederlanders zich er zorgen over maken. Enige nuchterheid en relativering zijn echter wenselijk om paniek te voorkomen. Zorgen hier hoeven oog voor slachtoffers van andere epidemieën elders bovendien niet in de weg te staan, misschien wel integendeel.