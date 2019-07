Conferentie over relgievrijheid biedt schijnveiligheid

De achterliggende week is in Washington een conferentie gehouden waar het thema godsdienstvrijheid centraal stond. Bijna duizend religieuze leiders en organisaties en meer dan honderd overheden spraken met elkaar over de vraag hoe wereldwijd de religievrijheid bevorderd kan worden. Organisator was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo.

In sommige media is deze conferentie neergezet als een publiciteitsstunt van de regering Trump. Die kritiek is goedkoop. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan nog is het veelzeggend dat er zo’n groot aantal congresgangers waren. Die komen niet zomaar. Kennelijk is er wereldwijd iets aan de hand dat regeringen ook serieus nemen.

Ambassadeur Douma Nederlandse gezant godsdienstvrijheid

Vervolging van gelovigen is niet nieuw. De hele geschiedenis door zijn er mensen om hun geloof vervolgd. Vooral christenen hebben daaronder geleden. De dikke martelarenboeken die in het verleden zijn samengesteld maken dat duidelijk, ook al geven ze slechts zicht op een topje van de ijsberg.

Aan de andere zijde gebiedt de werkelijkheid om te zeggen dat christenen op hun beurt soms ook het zwaard gebruikten om aanhangers van niet-christelijke godsdiensten te onderdrukken. Op zulke momenten werd het zwaard van het Woord verwisseld voor een zwaard van staal en ijzer of voor agressie. Terwijl oprechte christenen weten dat Gods Koninkrijk niet komt door kracht of geweld.

Feit is wel dat juist in de laatste honderd jaar de druk op met name christenen fors is toegenomen. Dat is opvallend, want -vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft het ene land na het andere de Universele verklaring van de rechten van de mens getekend. Daarin staat expliciet dat elk mens in vrijheid zijn godsdienst mag belijden.

Ondanks die handtekeningen van bijna alle landen van de wereld worden de lijsten van landen met christenvervolging elk jaar langer.

Helemaal verwonderlijk is dat niet. Christus heeft Zijn kerk voorzegd dat naarmate het einde van de geschiedenis nadert, de antichrist zich steeds meer zal manifesteren en het de kerk moeilijk zal maken.

„Crisis religievrijheid vereist wereldwijd antwoord”

Een conferentie zoals die deze week werd gehouden heeft zeker betekenis. Het is positief dat regeringen zich bekommeren om de verdrukking van gelovigen, ook die van niet-christenen. Voor een christen is immers niet de methode om andere godsdiensten met geweld te bestrijden. De enige weg voor hen is om andersdenkenden te accepteren als medeschepselen die God moeten ontmoeten om hen vervolgens duidelijk te maken welk een rijke boodschap het Woord van God voor hen heeft.

Tegelijk moeten christenen beseffen dat een conferentie en een actieplan een schijnveiligheid bieden. Het enige dat hen perspectief biedt is de belofte van Christus: Ik heb voor u gebeden.