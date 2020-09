Commentaar: Prostitutie is onlosmakelijk verbonden met mensenhandel

Groot was de verontwaardiging toen, in oktober vorig jaar, 39 Vietnamezen door verstikking om het leven kwamen in een koeltruck. De vrachtwagenchauffeur ontdekte aan de Britse kant van het Kanaal dat zijn smokkelwaar de reis niet had overleefd. „Ik sterf omdat ik niet kan ademen...”, waren de laatste woorden die een jonge vrouw vanuit de truck appte.

De slachtoffers waren in handen gevallen van mensensmokkelaars, een bende die maandenlang dagelijks tientallen mensen uit Vietnam heeft gesmokkeld.

De prijs is hoog. Elk van de vluchtelingen betaalde tussen de 10.000 en 35.000 euro voor de reis, met veel moeite bijeengebracht door familie in het thuisland.

Zoals gezegd: vorig jaar reageerden politici en media heftig op dit aangrijpende drama, van links tot rechts. Hoe anders was dat donderdag, bij het debat in de Tweede Kamer over prostitutie in Nederland. Ieder die zich in dit onderwerp verdiept, ontdekt direct dat prostitutie nauw samenhangt met mensenhandel. De cijfers die de Nationaal Rapporteur Mensenhandel deze zomer publiceerde, laten zich niet onder het tapijt vegen. Jaarlijk zijn er minstens 5000 slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Jaarlijks wordt er 136 miljard euro verdiend aan deze vorm van moderne slavernij. Rapporten van de VN en Europol laten zien dat 80 tot 90 procent van de mensensmokkel bedoeld is om de slachtoffers seksueel uit te buiten. En, tot slot, bij een vergelijking van 150 landen blijkt dat legalisering van prostitutie de mensensmokkel stimuleert.

De rekensom is dus niet moeilijk. Desondanks kreeg de jongerenbeweging Exxpose, die 50.000 handtekeningen verzamelde tegen betaalde prostitutie, niet de handen van alle Kamerleden op elkaar. De christelijke partijen, inclusief het CDA, willen wel een regeling om betalen voor seksuele handelingen strafbaar te stellen, maar daarmee is er nog lang geen meerderheid.

Dat is vreemd. Het al of niet strafbaar stellen van prostitutie is een complex vraagstuk, maar er zijn opvallend positieve ervaringen in Noorwegen, Zweden, Canada, Frankrijk en diverse andere landen waar betalen voor seksuele diensten al strafbaar is. De vraag naar prostitutie neemt substantieel af en de opvattingen in de samenleving veranderen erdoor.

Jammer dat seculiere politici dit voorstel afdoen als ouderwets christelijk moralisme. Inderdaad, christenen wijzen prostitutie af omdat seksualiteit thuishoort in het huwelijk, maar ook omdat het moderne slavernij is. Dat moet ook anderen aanspreken. Hoe lang geloven zij nog in het sprookje van de vrouw die vrijwillig achter het raam gaat zitten? Welke liberale vader of feministische moeder vertelt trots dat zijn of haar dochter ervoor koos in de prostitutie te gaan?

Prostitutiebezoek strafbaar stellen is inderdaad in lijn met de Bijbelse huwelijkswet, maar christenen steunen dit voorstel ook vanuit mededogen met prostituees. Dat heeft eveneens oude papieren: de Heere Jezus ontving hoeren en tollenaren en at met hen.