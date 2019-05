Commentaar: Baudet ontlokt vooral voorspelbare reacties

Het is Baudet weer gelukt, verzuchtte een gezaghebbende politiek commentator maandag. „Een paar dagen voor de verkiezingen praat iedereen over hem.” Inderdaad, Baudets recensie van Sérotonine, de jongste roman van de Franse auteur Houellebecq, maakte de tongen los. Volksvertegenwoordigers van D66, GroenLinks, SP en VVD staken hun afkeuring niet onder stoelen of banken en die reacties maakten op hun beurt weer een stroom aan (digitale) nieuwsberichten los.

De commentator vervolgde: „Nu benieuwd hoe lang het deze keer duurt voordat Baudet klaagt dat hij verkeerd is geïnterpreteerd.” Niet lang, zo bleek, want al snel twitterde de Forumleider: „Wat een malle reacties op mijn boekrecensie.” Hij raadde zijn volgers aan goed te lezen wat hij nu werkelijk had gezegd.

Wie dat doet, constateert dat Baudet in een filosofisch getoonzet essay de vraag opwerpt hoeveel vrijheid en ongebondenheid een cultuur kan verdragen. Geen onbegrensde hoeveelheid, luidt zijn antwoord. De schrijvende politicus illustreert dat door te betogen dat de druk die op jonge vrouwen wordt gelegd om een carrière na te streven en financieel onafhankelijk te zijn soms zo zijn keerzijde heeft.

Vrouwen breken hun zwangerschap af, omdat ze kinderen zien als een bedreiging voor hun vrijheid, zo gaat hij verder. Hulp bij zelfdoding voor ouderen zou worden gefaciliteerd omdat de zorg voor een hulpbehoevende vader of moeder anders ten laste van de kinderen komt.

Nam Baudet met deze woorden maandag plots een prolifestandpunt in? Dat is wel heel enthousiast geredeneerd. Zijn thema is opnieuw het culturele verval en de dreigende ondergang van Europa, maar een pleidooi om de abortus- en/of euthanasiewet aan te scherpen, ontbreekt. De Forumleider doet slechts wat observaties en voorziet die van een prikkelende duiding, waarmee hij opnieuw in het centrum van de belangstelling staat. Intussen kan FVD ondanks het gefilosofeer van de partijleider prima leven met een ruime abortus- en euthanasiepraktijk.

Het is dan ook de vraag waar D66 en GroenLinks zo bezorgd over zijn. Hun woordvoerders begonnen over verworvenheden die afgepakt dreigen te worden en over rechten die opnieuw moeten worden bevochten. Dat lijkt campagneretoriek, want de realiteit is anders. Zeker in Nederland. De wetten over abortus, euthanasie en embryo’s die hier tot stand kwamen, zijn nadat ze van kracht werden alleen maar verruimd. Nieuwe, nog verdergaande wetten zijn in de maak.

Al met al resteert er na het Twittergeweld over Baudets recensie een nogal pover beeld. Baudet provoceert, quasi-serieus en theatraal. GroenLinks en D66 happen toe en al snel is de ophef weer voorbij.

Hoe vluchtig toch en hoe oppervlakkig om daarna de campagne weer te vervolgen. De vraag waar grenzeloze vrijheid toe kan leiden, verdient een beter debat.

Baudet onder vuur om kritische passage over abortus