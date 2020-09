Coalitie houdt zich niet aan afspraken rond eenverdiener

De kloof tussen een- en tweeverdieners groeit weer. En dat is een kwalijke ontwikkeling. Temeer daar VVD, CDA, D66 en CU in het regeerakkoord in 2017 afspraken dat die kloof niet mocht toenemen.

Een eenverdienersgezin betaalt volgend jaar tot bijna zeven keer meer inkomstenbelasting dan een huishouden waarin twee partners samen hetzelfde bruto gezinsinkomen verdienen, zo becijferde hoogleraar staatsleer Jos Teunissen op basis van de cijfers in het Belastingplan 2021. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) liet dit dinsdag in de berekeningen over de ontwikkeling van de koopkracht ook al zien. Eenverdieners gaan er procentueel weliswaar op vooruit, maar het besteedbaar inkomen van tweeverdieners groeit procentueel nog harder, waardoor de kloof tussen beide groeit.

Belastingkloof tussen eenverdiener en tweeverdiener weer groter

Het is terecht dat SGP-leider Kees van der Staaij deze kloof onaanvaardbaar groot noemt, vooral voor de gezinnen die het betreft. Die zijn fiscaal nog steeds de klos, zo zei hij dinsdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Overigens: de verontwaardiging hierover is niet alleen een partijpolitieke kwestie. In 2018 schreef het Centraal Planbureau in een rapport dat de kloof tussen de belastingdruk tussen een- en tweeverdieners zo groot is geworden dat „de grenzen van ongelijkheid en doelmatigheid” zijn bereikt.

Toen de ChristenUnie in 2017 met VVD, CDA en D66 een coalitie smeedde, is afgesproken dat de kloof niet verder zou toenemen. Dit jaar en in 2019 was dat inderdaad het geval. Helaas keert het tij zich in 2021 ten nadele van de eenverdiener. En dat is een kwalijke ontwikkeling die morrelt aan een eerlijke en rechtvaardige vorm van belastingheffing.

Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers moet het in de toekomst anders. Hij presenteerde vorige week een manifest dat zich richt tegen het liberale denken en waarin hij een pleidooi voert voor een socialer en duurzamer belastingplan waarin de eenverdiener niet fiscaal beboet wordt.

Ook CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma erkent het probleem. Na een interruptie door Van der Staaij tijdens de APB dinsdag zei hij dat het probleem van de groeiende kloof steeds nijpender wordt. Gevraagd naar concrete voorstellen, verwees Heerma naar CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt die zich de afgelopen jaren intensief met dit onderwerp bezighield en die in de commissie zit die het CDA-verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen schrijft.

Het is mooi dat Segers in een manifest pleit voor een radicale belastingherziening en het is aardig dat Heerma verwijst naar toekomstig verkiezingsprogramma, maar uiteindelijk gaat het in de politiek niet om mooie woorden maar om heldere daden, om maatregelen en om concreet beleid. Daarom is het schrijnend dat de coalitie niet alleen de belastingkloof laat groeien maar ook een gat doet ontstaan tussen wat ze afspreekt en wat ze uitvoert.