ChristenUnie in Den Helder moet opstelling tijdens formatie toelichten

In het stadhuis van Den Helder voltrekken zich taferelen die op z’n zachtst gezegd niet alledaags kunnen worden genoemd. Boegbeeld Jan Nagel van 50PLUS werd aangezocht als formateur; na CDA’er Hans Huibers als tweede in de rij. Naar nu blijkt was het aantrekken van de in de lokale politiek gepokte en gemazelde Nagel vooral voor de bühne. De lokale nieuwkomer Beter voor Den Helder, die vanuit het niets 16 procent van de kiezers achter zich kreeg, wachtte niet af, maar zette het afgelopen weekeinde achter zijn rug om zelf de coalitiebesprekingen in gang. Met andere partijen dan degene die Nagel bij elkaar moest zien te krijgen, welteverstaan.

Dit is illustratief voor het reilen en zeilen in de gemeenteraad in de marinestad. Het respect voor de gangbare spelregels en omgangsvormen is het nulpunt vervaarlijk dicht genaderd en de chaos regeert.

„Samenwerking PVV en CU in Den Helder van de baan”

Twee partijen die zich bereid verklaarden toe te treden tot deze zo hectisch in elkaar geflanste coalitie waren de ChristenUnie (twee zetels) en de driekoppige fractie van de PVV. Die situatie was vooraf slechts door weinigen voorzien, maar juist op onverwachte momenten komt het aan op tact; zeker in de politiek. Of de CU in Den Helder die in voldoende mate aan de dag heeft gelegd is de vraag.

Wel of niet in een college stappen, is primair een lokale aangelegenheid, benadrukte de plaatselijke woordvoerder van de partij. Dat is waar; een partijtop kan het zijn lokale vertegenwoordigers wel ontraden, maar niet verbieden aan een coalitie mee te doen. Dat laat onverlet dat de CU in Den Helder met een ”ja” tegen een coalitie met de PVV wel een precedent zou hebben geschapen die het functioneren van de fractie in de Tweede Kamer aanzienlijk had kunnen bemoeilijken. „Jullie, ChristenUnie, nemen afstand van Wilders en de PVV? Nou, in Den Helder mooi niet!” Het is de vraag of de lokale vertegenwoordigers van de partij zich dit in voldoende mate hebben gerealiseerd.

Wie in elk geval recht hebben op tekst en uitleg zijn de 1466 kiezers uit Den Helder die op 21 maart hun stem gaven aan deze christelijke partij. Welk deel van het verkiezingsprogramma dachten de onderhandelaars namens de ChristenUnie te kunnen realiseren met de volgelingen van Wilders en de lokale avonturiers?

Binnen Beter voor Den Helder zal het laatste woord over de door voorman Carlo Assorgia gevolgde overrompelingstactiek nog niet zijn gezegd. Ook de tweede formatiepoging waarin de partij een spilfunctie had is gestrand, waardoor deze lokale nieuwkomer de regie over de collegevorming lijkt te hebben verloren. De ChristenUnie kan de nu ontstane adempauze gebruiken voor het voorbereiden van de al geplande ledenvergadering, donderdag.

Voor de plaatselijke partijtop is dat dé gelegenheid om de achterban ervan te verzekeren dat opportunisme en honger naar lokale macht het afgelopen weekeinde niet zijn drijfveren zijn geweest.