Christenen moeten het kwaad blijven ontmaskeren

Zaterdagmorgen drong een gewapende 19-jarige man een synagoge binnen in een stadje vlakbij het Amerikaanse San Diego. Vanwege Pesach was het gebedshuis voller dan anders. Dat er maar één dode te betreuren valt, komt waarschijnlijk omdat zijn automatische geweer haperde. De dader riep antisemitische leuzen en had vlak voor zijn gruweldaad een pamflet op internet geplaatst waarin hij aangaf geïnspireerd te zijn door de recente aanslag op twee moskeeën in het Nieuwzeelandse Christchurch (49 doden) en die op een synagoge in Pittsburgh (elf doden).

Het was het einde van een week die begon met ander geweld, op Eerste Paasdag, toen honderden mensen -waarover veel kerkgangers- om het leven kwamen door bomaanslagen van islamitische terroristen in Sri Lanka. En de nieuwe week begon zondagmorgen met een aanslag in Burkina Faso, waar aan het eind van een kerkdienst een aanslag werd gepleegd door jihadisten: een voorganger, zijn twee zonen en drie andere kerkgangers kwamen om het leven. Daar kwam vandaag weer een ander bericht bij: vlak voor Pasen zijn 21 christenen gedood in Nigeria door islamitische nomaden.

De wortels van al dit geweld zijn niet eenvoudig in kaart te brengen. Waarom doodt de Amerikaanse schutter mensen in een synagoge terwijl hij z’n ideeën ontleent aan aanslagen op een moskee? Zijn de aanslagen in Sri Lanka inderdaad een vergelding voor het bloedbad in de moskeeën in Nieuw Zeeland? Waarom aarzelden media na de bommen in Sri Lanka om te spreken over terrorisme en moslims? En, om nog maar zo’n lastige vraag te stellen: waarom berichtten media zo terughoudend bij de reeks aanvallen door islamitische nomaden op christelijke boeren in Nigeria, waar in februari en maart 120 doden vielen en het jaar ervoor zelfs 1700 doden?

Hoe verschillend die aanslagen ook zijn, het is glashelder dat religieuze motieven hierbij een belangrijke rol speelden. De daders zijn mogelijk ook geïnspireerd door complottheorieën, cultuurverschillen of door een stammenstrijd, maar in veel gevallen gaat het om haat tegen joden, christenen of het christelijke Westen.

Het Financieele Dagblad plaatste zaterdag interviews met enkele christelijke opinieleiders die de vinger leggen bij de selectieve verontwaardiging bij Nederlandse media en bestuurders. Vergeleken met geweld tegen moslims wordt geweld tegen christenen een beetje weggemoffeld, zo was de conclusie. Intussen worden Nederlandse christenen die protesteren tegen de koopzondag, de losse seksuele moraal of het vernietigen van ongeboren leven, in de hoek gedrukt.

Dat mag nooit een reden zijn om te zwijgen of te vervallen in cultuurchristendom. Integendeel, laten christenen voortdurend het kwaad blijven ontmaskeren en de Nederlandse samenleving tonen wat naastenliefde echt betekent. Net als die voorganger in Sri Lanka, die de daders vergaf en wees op de Heere Jezus Christus.