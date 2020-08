Christenen in Wit-Rusland zijn beducht rekening gepresenteerd te krijgen

Echt spannend zullen ze waarschijnlijk niet worden, de presidentsverkiezingen die zondag worden gehouden in Wit-Rusland. Algemeen wordt aangenomen dat zittend president Aleksandr Loekasjenko als winnaar uit de bus zal komen. Al sinds 1994 zit hij stevig in het zadel in het land met de laatste dictatuur van Europa.

Toch is de sfeer die hangt rond deze stembusgang anders dan in voorgaande verkiezingsjaren. Een 37-jarige tegenkandidate, Svetlana Tichanovskaja, wist door het hele land grote groepen mensen op de been te krijgen. Haar inzet: eerlijke verkiezingen en vrijlating van politieke gevangenen. Samen met twee andere vrouwen, die niet kans zagen zich als presidentskandidaat te registreren, maakt ze een vuist. Niet eerder waren er in de achterliggende 26 jaar zulke massale acties in Wit-Rusland. En het is ook voor het eerst dat de oppositie de krachten weet te bundelen. Loekasjenko is zo beducht voor deze campagnebijeenkomsten dat hij woensdag besloot ze allemaal te verbieden.

Het is niet voor niets dat de afgelopen weken tienduizenden Wit-Russen samenkwamen om te luisteren naar een tegenkandidate van hun president. Hun geduld met Loekasjenko raakt op. Bij eerdere verkiezingen waren er alleen demonstraties in de hoofdstad Minsk. In de provincie was hoegenaamd niet sprake van een oppositie. Dat is dit jaar anders. De manier waarop Loekasjenko omging met corona heeft veel mensen wakker geschud. De president prees wodka, sauna en ijshockey aan als prima middelen tegen het virus. Maar intussen zagen veel Wit-Russen familieleden eraan sterven en raakte de president zelf ook nog eens besmet. De gebrekkige bestrijding van het virus wordt hem zwaar aangerekend. En zeker ook het feit dat hij iedereen de schuld geeft behalve zichzelf.

Maar het is niet alleen corona waarom mensen op de been kwamen. De crisis rondom het virus is niet meer dan een vonk die een vuur ontsteekt. De onvrede zit veel dieper. Veel Wit-Russen willen kunnen zeggen wat ze denken, zonder te worden opgepakt. Ook ontbreekt het aan onafhankelijke rechtspraak en is er geen vertrouwen dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen.

De christelijke gemeenschap in Wit-Rusland is verdeeld als het gaat om politieke voorkeur. Verreweg de grootste denominatie is de Wit-Russische Orthodoxe Kerk. Die staat pal achter de huidige regering. Logisch, want ze krijgt een voorkeursbehandeling. Protestanten en rooms-katholieken staan anders tegenover Loekasjenko, omdat zij de meeste druk ervaren. Toch lijkt er geen openlijke deelname van deze christenen geweest te zijn aan de protestbijeenkomsten van de oppositie. Een onderzoeker van Open Doors denkt te weten hoe dit komt. Christenen uit de minderheidskerken denken dat Loekasjenko ondanks alles toch wel gaat winnen. En doe je mee met de protesten dan krijg je vroeg of laat de rekening gepresenteerd, is hun ervaring.

Als deze christenen gelijk hebben, is er weinig hoop op verandering in Wit-Rusland.

