Christen is niet alleen pro life maar ook pro schepping

Het stormde woensdag niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. De temperatuur is daar ongekend laag. Langs de oostkust zijn palmbomen en olijfbomen bedekt met een dikke laag sneeuw en ijs. Op nieuwjaarsdag kwamen de maxima in grote delen van de VS niet boven het vriespunt. Het wordt nog kouder: in het noorden van het land zakt de temperatuur later deze week tot 25 graden onder nul en er gaat sneeuw vallen op de stranden van Florida.

Voor veel Amerikanen is deze koudegolf opnieuw aanleiding om de verhalen over een wereldwijde opwarming van de aarde in het bakje nepnieuws te deponeren. President Trump ging hun daarin voor met een tweet, vlak voor oudjaarsdag: „In het oosten van de VS kan het de koudste jaarwisseling worden ooit. Misschien kunnen we een klein beetje van de goede oude opwarming van de aarde gebruiken, die ons land –in tegenstelling tot andere landen– duizenden miljarden dollars gaat kosten om ons tegen te beschermen. Kleed je warm!” Zijn bericht werd 66.000 keer doorgestuurd en meer dan 200.000 mensen waarderen de tweet.

De vergissing die veel mensen hierbij maken is dat ze vooral letten op het hier en nu, terwijl het zo leerzaam en nuttig is om oog te hebben voor het daar en toen. Als de Amerikaanse president de jaarwisseling in Nederland had bijgewoond, zou hij zich mogelijk verbaasd hebben over de warmste oudejaarsdag die ooit gemeten is. En als de Amerikanen even navraag deden bij hun eigen NASA naar de temperatuur over de hele aardbol, hadden ze vernomen dat 2017 wereldwijd bezien het op een na warmste jaar was in de 137 jaar tijd dat deze waarnemingen gedaan worden. En dat 2016 het onbetwiste recordjaar is geweest over die hele periode. En dat 2015 ook alle records brak. En 2014 ook. En dat de temperatuur van álle jaren na 2000 hoger is uitgevallen dan van álle gemeten jaren voor 1997. In Nederland zijn na 2000 tien keer meer (148) hitterecords gesneuveld dan kouderecords.

Zo bezien is er een extreme tunnelvisie nodig om de opwarming van de aarde te blijven ontkennen. Alle bosbranden en orkanen ten spijt steken grote groepen Amerikanen hun hoofd in het zand en wantrouwen ze klimaatwetenschappers. Vier op de vijf Republikeinen geloven hun cijfers over klimaatverandering niet. Ze kijken naar het hier en nu, naar hun dikke winterjas, maar zouden moeten kijken naar de geleidelijke veranderingen in hun kleerkast en in die van andere wereldbewoners.

Laten deze cijfers voldoende zijn voor Nederlandse christenen om te stoppen met wegkijken. Werkelijk leven als christen verandert allereerst het hart, maar ook het hoofd en de handen. Dan ben je niet alleen pro life en pro zondag, maar maak je bewuste keuzes voor duurzaam leven. Predikanten kunnen daarin het voortouw nemen in hun preek over zondag 9 en 10, door op te roepen om te reizen met fiets en trein, sober en matig te leven, Marktplaatsmeubels te kopen en de vleesconsumptie te minderen.