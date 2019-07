Chaos op Schiphol gevolg van ongebreidelde reislust

Met een staking had het niets vandoen, maar „gansch het raderwerk” stond woensdag stil op luchthaven Schiphol. Problemen met de brandstofvoorziening zorgden ervoor dat vliegtuigen niet konden tanken en aan de gates bleven staan.

De haast ongebreidelde reislust van de mens stond weer even duidelijk in de schijnwerpers, dat ook.

Eindeloze rijen voor incheckbalies, veldbedden achter de douane voor hen die niets anders restte dan afwachten. Zo’n 400 vluchten moesten worden geannuleerd, voor 1300 reizigers werden vluchten omgeboekt en nog veel meer mensen kregen te maken met forse vertragingen.

Vertragingen Schiphol door storing bij tanken

Dergelijke taferelen op de derde luchthaven van Europa liggen uiteraard onder een vergrootglas. Een mainport met in de zomervakantie meer dan 200.000 te verwerken passagiers per dag –en meer dan 70 miljoen op jaarbasis– spreekt sowieso al tot de verbeelding. Helemaal als de vluchtschema’s compleet in het honderd lopen.

Vliegen is gemeengoed geworden. De groei van het luchtvaartverkeer zet jaar op jaar door. Deels gaat het om vrachtverkeer, het andere part komt voor rekening van zakelijke reizigers en toeristen.

Augustinus schijnt iets te hebben gezegd als: De wereld is een boek, waaruit zij die niet reizen slechts één pagina lezen. Uit die spreuk valt op te maken dat reizen aantrekkingskracht uitoefent, nieuwsgierigheid prikkelt en zelfs iets verslavends met zich meebrengt.

Reizen is van alle tijden en is in talloze gevallen een onvermijdelijk onderdeel van het dagelijks leven. Verre reizen hebben eeuwenlang een exclusief karakter gehad: slechts voorbehouden aan enkelingen, want kostbaar en bepaald niet eenvoudig te organiseren.

Die horden zijn de laatste decennia wel genomen toen met name het vliegtuig prijstechnisch binnen handbereik van de massa kwam. Iedereen kent de voorbeelden van retourtjes op Europese bestemming die soms nog geen drie tientjes kosten. De verzuchting dat „dat toch eigenlijk onmogelijk is voor die prijs” weerhoudt weinigen ervan om het vliegtuig te pakken, integendeel. We vliegen massaal, the sky is the limit.

Toch blijkt bezinning hierop broodnodig. Vliegen is duurder dan we denken. De luchtvaartsector profiteert al decennialang van subsidies en belastingvoordelen – op kerosine bijvoorbeeld wordt geen accijns geheven. Ook de milieubelasting door het vliegverkeer is enorm.

Daarbij komt nog de niet aflatende discussie over uitbreiding van luchthavens en de daarmee gepaard gaande toename van de geluidsoverlast.

Augustinus had geen weet van vliegtuigen maar wist wel de aantrekkingskracht van reizen in één zin te vangen. De chaos van afgelopen woensdag op Schiphol is een mooi moment om eens een attractieve doch vliegtuigloze reis te verzinnen. De kans is groot dat dat evengoed een mooi en spannend boek wordt.