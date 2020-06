Burgemeester Halsema van Amsterdam meet kennelijk met twee maten

Medewerkers in de zorg leverden de afgelopen maanden een topprestatie bij de verzorging van patiënten met Covid-19. Sommigen betaalden dat met hun eigen leven. Duizenden burgers overleden nadat ze besmet raakten met het coronavirus. Ondernemers zien het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komen. Kerken beleggen diensten voor kleine groepen. Ouderen en mensen met een handicap mogen maar mondjesmaat bezoek ontvangen.

Met dit in het achterhoofd is het onbegrijpelijk dat afgelopen maandag op de Dam in Amsterdam zo’n 5000 mensen demonstreerden. De regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, werd met voeten getreden. Dat is een slag in het gezicht van zorgmedewerkers, rouwenden, dementerenden, gehandicapten en ondernemers.

De demonstranten wilden hun solidariteit tonen met de zwarte bevolking in Amerika die protesteert tegen geweld van politieagenten tegen haar bevolkingsgroep. Maar ondertussen was de solidariteit van de demonstranten met hun eigen landgenoten ver te zoeken. De afspraak was dat we met elkaar de uitbraak van het coronavirus zouden stoppen, onder meer door 1,5 meter afstand van vreemden te houden. De solidariteit van de demonstranten was selectief. Ze brachten de gezondheid van anderen en van zichzelf in gevaar.

Ondertussen krijgt burgemeester Halsema de wind van voren. Zij had niet voorzien dat er zo veel mensen op de demonstratie af zouden komen. De organisatoren verwachtten tussen de 250 en de 300 mensen. Deskundigen stellen dat de burgemeester dat wél had kunnen weten als ze de sociale media beter had gevolgd. Voor de rechtse partijen in de Amsterdamse gemeenteraad en in de Tweede Kamer is dit alleen al reden om Halsema, die lid is van GroenLinks, weg te sturen.

De burgemeester maakte haar optreden ongeloofwaardiger door vervolgens te besluiten om niet in te grijpen toen er duizenden demonstranten rondliepen. Ingrijpen had volgens haar tot onrust en mogelijk tot rellen kunnen leiden. De vraag is hoe de burgemeester gereageerd zou hebben op een antiabortusdemonstratie. Had ze die ook door laten gaan als er meer mensen gekomen waren dan gedacht? En hoe kan Amsterdam nu van burgers en ondernemers vragen de grens van 1,5 meter in acht te nemen als de burgemeester niet optreedt als demonstranten die regel wel overtreden? Halsema meet kennelijk met twee maten.

De grootste bestuurlijke fout die Halsema maakte, is dat ze als verantwoordelijke voor de veiligheid van de stad zich als deelnemer mengde tussen de betogers. Dat is een miskenning van de rol van de burgemeester.

Mensen maken fouten. Dat geldt dus ook voor burgemeesters. De gemeenteraad van Amsterdam beslist volgende week woensdag over het lot van Halsema. Het zou haar sieren als ze voor de gemaakte fouten haar welgemeende excuses aanbiedt.

