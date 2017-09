Breed cultuurpakket van kabinet vraagt meer dan rondje Rijksmuseum

Hoe verder je achterom kunt zien, hoe verder je vooruit zult kunnen zien. Deze uitspraak wordt toegeschreven aan de Engelse staatsman Winston Churchill. Zou dat het motief geweest zijn voor het nog te vormen kabinet om alle leerlingen verplicht naar het Rijksmuseum te sturen?

De Telegraaf berichtte daar donderdag over: scholen moeten meer aandacht besteden aan de Grondwet en de Tweede Kamer en het Rijksmuseum bezoeken. „De tripjes moeten leerlingen op een positieve manier bijspijkeren over de Nederlandse identiteit.”

Een week eerder was al uitgelekt dat het CDA meer aandacht wil voor de tekst en de betekenis van het Wilhelmus. Net als toen staan ook nu critici in de rij om de toekomstige coalitiepartners te vertellen dat dit een waardeloos plan is. Leerlingen worden geen betere Nederlanders door een kwartiertje te staren naar ”De Nachtwacht”. Met zo’n verplicht lesje Nederlanderschap doe je pubers geen plezier en er blijft ook niets van hangen, zegt een columnist in de NRC.

Deze critici zouden gelijk hebben als er achter dit ”brede cultuurpakket” geen duidelijke visie zit en als het blijft steken bij een pretreisje naar Amsterdam. Over die visie is weliswaar nog weinig meegedeeld, maar de gedachte om jongeren structureel meer mee te geven van de Nederlandse geschiedenis en cultuur verdient zonder meer steun. Niet alleen vanwege de opmerking van Churchill, maar vooral om pubers tot het inzicht te brengen dat ze deel uitmaken van een groter geheel. De samenleving versplintert tot een onafzienlijke rij individuen die geen onderlinge bemoeizucht verdragen. Laat jongeren maar inzien dat dat een heilloze weg is.

Leren ze dat van ”De Nachtwacht”? Mogelijk. Het schilderij is in elk geval een spiegel die leerlingen vragen stelt over een tijdperk waarin de samenleving heel anders was ingericht en er een burgerwacht door de stad patrouilleerde. Jongeren in deze tijd lezen helaas weinig. Bij een museumbezoek kunnen de beelden, schilderijen en voorwerpen juist verhalen wakker maken waar ze hun eigen leven aan spiegelen. Daarom hoort zo’n cultuurpakket verankerd te zijn in een bredere aanpak die hun historisch besef aanwakkert. Jongeren maken zo kennis met waarden uit een tijd waarin de christelijke levensovertuiging de samenleving doortrok. Dat vraagt wel om een stevige plek voor het geschiedenisonderwijs, om docenten die het verleden laten herleven en om een positief-kritische waardering van die wortels. Dat kan juist door eerlijk achterom te blikken en zonder het verleden te verheerlijken.

Een van de zorgen van critici is dat aandacht voor het Wilhelmus, de Grondwet en het Rijksmuseum averechts werkt. Het zou de weg banen voor nationalisme of doorgeschoten vaderlandsliefde. Dat is inderdaad een reden om de vinger aan de pols te houden en weg te blijven van staatspedagogiek. Maar in de huidige samenleving zijn er weinig signalen van zo’n overdreven voorkeur voor het eigen land, of het moet zijn rondom voetbalwedstrijden en populistische politici. Zeker als het gaat om nationalistische gevoelens, kan een goede geschiedenisles of een bezoek aan een museum als Westerbork wonderen doen.